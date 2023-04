Sabina León estrenará el espectáculo de circo contemporáneo 'Baobab'

La acróbata y bailarina Sabina León estrenará su ópera prima en formato largo, se trata de “Baobab”, espectáculo de circo contemporáneo que se caracteriza por tener una estética afromexicana, y que interpreta junto a la artista musical Hai von Son. Serán dos funciones, los días 22 y 23 de abril a las 19:00 horas en Ramito y Violeta. Espacio Piruético, ubicado en Cuernavaca, la entrada será libre con previo registro.

“Me interesa mucho la multidisciplina, y normalmente hago números de circo que duran entre cinco y siete minutos, y esta vez quería juntar mis experiencias y saberes que he desarrollado en prácticas de movimiento, y estoy muy contenta de presentar esta ópera prima en formato largo”, expresó Sabina León.

En la descripción del proyecto, la artista nos comparte lo siguiente: “Baobab nos permite transitar nuestros secretos y duelos, a través de la acrobacia y el movimiento. Navegar por cada color del duelo y sus matices, desde un amanecer nostálgico y juguetón, hasta una bruma muy densa, siempre al límite del sentimiento ‘no tengo nada, sólo tengo fe’. Habla de la resistencia, el trabajo y la perseverancia; del día que llueve en el desierto para poder ver el fruto de nuestra lucha y convertirnos en mujer de tierra, mujer árbol, mujer baobab. Esto no es una oda a la esperanza, es un recordatorio para aferrarme a la pinche esperanza”.

Para este proyecto, Sabina tiene una gran inspiración en sus propias historias personales, por lo que define este espectáculo como un cachito de ella puesto en escena.

“Tránsito por mis secretos, mis duelos, mis silencios a través de acrobacia y el movimiento y quiero que el público también pueda vivir eso y dialogar sobre los duelos que no podemos verbalizar, pero mediante la acrobacia, lo lúdico, la danza y cada detalle para platicar todos juntos sobre estos temas”.

El espectáculo “Baobab”, es una idea original dirigida por Sabina León, con composición musical de Hai von son, dramaturgia escénica e interpretación en conjunto y la dirección de movimiento a cargo de Nicoletta Key.

“Invité a Hai von Son en la música, pero durante el espectáculo, también hay un juego e interacción en escena. El proyecto comencé a crearlo desde 2020, e invité a la artista italiana Nicoletta Key para apoyar en dirección de movimiento e hicimos un espectáculo en pequeño formato de 20 minutos, posteriormente en 2022 retomé el proceso y volvimos a trabajar juntas”.

¿Cómo surge “Baobab”?

Sabina nos comparte sobre el proceso de realización de este importante proyecto que comenzó desde 2020, mientras estudió circo en Suiza.

“En aquel tiempo empecé a crear el espectáculo y estuve trabajando mucho sobre el mar, los barcos, el fondo del mar, las olas y su movimiento. Y, por otro lado, quería trabajar con la danza africana y los tambores, hablar del trabajo en el campo, sobre la tierra, la resistencia y la perseverancia; y me di cuenta de que ambos elementos, el agua y la tierra, y todo lo que yo estaba contando hablaba de la esperanza, esa fue la raíz del proyecto”.

Y desde ese tiempo, comenzó a trabajar de forma esporádica entre México, Francia y Suiza, creando un formato pequeño. Posteriormente, el año pasado, decidió retomar el proyecto para presentarlo en la convocatoria del PECDA Morelos 2022, y fue cuando lo nombró como “Baobab”.

“Sabía que quería hablar de la esperanza, y como en ese momento vivía en Suiza y hablaba francés le puse ‘Proyecto Espoir’ (esperanza en francés) como filosofía de vida, que hace referencia a mantenerse cerca de la esperanza; y no quería ponerle como tal el nombre de esperanza porque me parecía muy literal, y como una esperanza muy fácil, y más bien, el proyecto es hablar de esos momentos donde no existe la esperanza y regresar a ese momento donde la tuviste, por eso la frase que dice ‘ya no tengo nada, sólo tengo fe’, y estuve pensando mucho tiempo el nombre”.

Asimismo, recuerda que siempre ha tenido una fascinación por la cultura africana y quería hacer algo al respecto, pero pensó en cómo hablar de esta cultura sin haber conocido, entonces en 2019 fue a Senegal a un curso de Danzas Tradicionales y Afro contemporáneas.

“Cuando escribí el proyecto para el PECDA, aún no tenía nombre del proyecto y revisando mis apuntes de Senegal, encontré una hoja con palabras claves y encontré un dibujito de un árbol que decía ‘Baobab’ que es el árbol de la vida y el símbolo nacional de Senegal; entonces pensé en qué era ideal porque habla de la vida y el espectáculo está inspirado en parte en Senegal y lo relacionado al agua, y recordé que la primera imagen de este espectáculo era un oasis, con una piedra y un árbol encima, entonces representa a la mujer árbol que soy, con las raíces muy puestas, pero que también puede moverse y es libre”.

El proyecto resulto beneficiado con el PECDA Morelos 2022 en la disciplina de Teatro, en la especialidad de Artes Circenses, dentro de la categoría Jóvenes Creadores. Y precisamente, estas funciones son el resultado del proyecto de dicho estímulo, además el hecho de que la presentación sea en Ramito y Violeta. Espacio Piruético es algo muy importante para Sabina, ya que ella dirige y coordina este lugar que funciona para residencias artísticas.

El espectáculo está dirigido a mayores de 10 años, la entrada para ambas funciones será libre, pero es necesario reservar a través de las redes de Ramito y Violeta. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este gran espectáculo.

Acerca de la artista

Sabina León es acróbata, bailarina, gestora, docente, creadora escénica y cirquera, que creció en Cuernavaca, Morelos donde comenzó sus estudios de danza. Se ha formado en escuelas de circo en México, Francia y Suiza, y al culminar sus estudios en 2020 en la escuela de circo de Ginebra Théâtre Cirqule, en la especialidad de acrodanza. Desde 2017 ha sido docente en diversas disciplinas de circo, especialmente de acrobacia de piso; así como de danza a jóvenes cirqueros.

Actualmente dirige y cogestiona Ramito y Violeta Espacio Piruético, centro cultural dedicado a las artes escénicas en Cuernavaca, Morelos. Es parte del Colectivo Beznei y del colectivo Ajolote, agrupación de mujeres que hacen portes acrobáticos. Beneficiaria del PECDA Morelos 2022. De la danza contemporánea a los ritmos latinos, pasando por el mano a mano y la suspensión capilar Sabina, explora diversas expresiones artísticas y corporales a lo largo de sus viajes.

