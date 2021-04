Rossana Durán inaugura la muestra pictórica Integración

La artista Rossana Durán inauguró recientemente su exposición pictórica Integración en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), como parte de las actividades presenciales que ha reactivado el recinto cultural.

En el texto de sala que acompaña a la exposición, Rossana escribe: "Cuando subimos a la montaña sabemos que algo profundo se moverá en nuestro interior, bajamos más inteligentes. Nosotros somos la montaña en sus dos caras. La que mostramos al mundo y la que deseamos ignorar. Hasta que un día, la sombra nos dice: Soy tú llamando a la puerta, soy la noche oscura que desea ser vista. Nos armamos de valor para ver eso que nos aterra ver de nosotros mismos y le damos la luz de nuestra atención, trabajamos en conjunto y la aceptamos. Entonces ella, la oculta, se integra y nos abraza. Somos seres conectados a la fuente gozando ser quien somos: Luz y Sombra en perfecto equilibrio. Consciencia pura".

La exposición, está integrada por 30 obras en pequeño formato, en una modalidad de dípticos en los que retrata el contraste de la luz y la sombra. La muestra surge justamente en este contexto tan difícil que vivimos con la pandemia.

"Hace dos meses empecé a pintar estos pequeños cuadros sobre conglomerado y acrílico porque me encanta el formato pequeño. La idea surgió por todo esto que estamos viviendo actualmente, sobre todo en Europa, con un confinamiento o candado, en el que la gente no puede hacer libremente su vida. Y pensé mucho en la gente encerrada en un cuarto, con su mesa de trabajo y su computadora, ensimismados, contraídos, mirando el ordenador con los ojos secos. Entonces quise pintar cuadros, como ventanitas, que le den alegría a la gente, esa idea de mover los ojos y ver algo bonito también para sacarlos del ordenador y se relajen con ventanas de colores", expresó Rossana Durán.

La muestra Integración está basada en el trabajo con la sombra, con una fuerte referencia al trabajo del médico suizo Carl Gustav Jung / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cuando le mostró su trabajo a Laura López, directora del Mucic, ella quedó encantada con las obras y la invitó a realizar esta exposición en el museo.

La muestra Integración está basada en el trabajo con la sombra, con una fuerte referencia al trabajo del médico suizo Carl Gustav Jung, quien la artista considera como una de las mentes más brillantes que ha dado el planeta.

"Jung nos dio el regalo de entender que tenemos una sombra que hay que integrar porque si no no estamos completo. Más fuerte que el amor, es la integración, porque acepta el lado oscuro y el lado luminoso; y si yo comprendo mi lado oscuro y luminoso, comprendo que el de los demás. Viviendo entre Suiza, Tenerife y México, me di cuenta que estamos como perros y gatos dándonos de catres viendo la sombra del otro y proyectándonos en ella, porque otros pueden ver nuestras sombras pero nosotros mismos no y para ser un ser angelical debemos trabajar con nuestra parte oscura siempre".

Todo lo que plasma en su exposición, Rossana lo reflexiona y compara con la difícil situación que estamos viviendo.

"Esto no es normal en el planeta, si lo viéramos como un videojuego sería el más atroz que nos han dado a los seres humanos, peor que la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos que buscar qué herramientas tenemos cada uno, para lidiar con esto. En los dípticos es la luz y sombra, poniendo algo contrastante, buscando algo valioso que tenemos para dar a los demás. Las obras tienen las fichas técnicas atrás, para que el espectador al ingresar a la sala, construya justamente lo que quiere ver".

La exposición Integración esta exhibida en la sala 7 del Mucic, ubicada en la planta baja, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas. La muestra estará abierta hasta el 9 de mayo.