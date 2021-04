Mucic presenta la exposición Tacet Orchis en el Mucic

La historiadora y artista Adriana Cortés inauguró su primera exposición individual de pintura llamada "Tacet Orchis" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), presentando un proyecto en el que trabajó durante este año de confinamiento.

Antes de la pandemia, Adriana tomaba un taller de pintura, sin embargo, con la situación éste se canceló y decidió continuar por sí misma, logrando esta maravillosa serie.

La artista tuvo la idea de hacer un ejercicio pictórico con las orquídeas observándolas y haciendo un trabajo de análisis e investigación acerca de ellas.

"Me di cuenta que son muy temperamentales, que les gusta el frío y que necesitan que la tierra esté apretada para echar raíz; me interesó mucho seguir trabajando con ellas y observarlas, integrar algunos conocimiento acerca de distintas paletas de colores y diferentes gestos. En realidad son sólo dos ejemplares en toda la serie".

A través de las 11 pinturas que exhibe en la muestra, representa un intento de plasmar en imágenes un destello de la furia perenne pero silenciosa de las orquídeas.

"El título significa orquídea taciturna o callada, representando esa parte de cuando pintas puedes pasar horas, sin decir una palabra o emitir algún sonido. Sin duda, pintar es algo muy bonito porque estás callado y observando únicamente".

En el texto que acompaña a la exposición, la artista escribe que experimentó con una serie de paletas de color que juegan con el círculo cromático a veces de manera armoniosa y a veces complementaria, integrando con gestos propios, propuestas de diferentes maestros y maestras de la pintura figurativa contemporánea al discurso de las plantas.

Anteriormente, Adriana participó en diversas exposiciones en colectivo en formato digital, sin embargo, esta exposición es la primera que muestra en físico como trabajo individual.

"Es muy satisfactorio presentar esta exposición, me esforcé mucho, tengo relativamente poco tiempo pintando únicamente dos años, y tener la oportunidad y el espacio de exponer lo que hago con tanto amor, me parece muy bonito".

Para esta muestra, la artista estuvo trabajó en las obras de enero a abril de este año, realizando sólo una pequeña selección, para cerrar el proyecto de las orquídeas y empezar a trabajar en otro tema, para seguir desarrollando su gran talento.

"Esta es la primera vez que me atrevo a producir, estudié 15 años pero con la pintura pude empezar a tener mi propia voz".

Adriana Cortés es Historiadora de profesión y también cursó una Maestría en Estudios Regionales, sin embargo siempre le ha gustado el arte por lo que ha tomado cursos de Dirección de arte, Fotografía y Dibujo en pastel entre otros.

"Siempre he estado con un pie en la academia y otro pie en el arte. Desde pequeña me la pasaba dibujando, como siempre rayaba las paredes y el piso, mi mamá forraba las paredes de mi cuarto con cartulinas, y ahí estaba dibujando. Siempre fui muy callada y me gustaba mucho leer y dibujar y a la actualidad, son cosas que disfruto mucho, estar sola en mi cuarto haciendo estas actividades que más me gustan".

La exposición "Tacet Orchis" esta exhibida en la sala 6 del Mucic, ubicada en la planta baja, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas. La muestra estará abierta hasta el 9 de mayo.