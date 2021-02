Rompen mitos sobre las Cartas de relación de Hernán Cortés

La conmemoración de los 500 años de la Conquista de Tenochtitlán da pie a romper con los mitos alrededor de la llegada de los españoles y el encuentro entre dos culturas tan distintas, y uno de esas leyendas es sobre la escritura de las cinco Cartas de relaciones de Hernán Cortés que si bien narran la vida, en todos los sentidos de los indígenas, no corresponden a una visión única y original.

“Las cartas eran para los reyes no para el público entonces Hernán Cortés para no salirse de ciertos valores y normas cristianas se censuró. Escribió en el sentido de justificar ciertas cosas que no estaban permitidas y hay que leer sus cartas en este contexto. Y escribió con vacíos y errores, sus subalternos tiempo después debieron corregir esos errores”, señaló María Alba Pastor, doctora en Historia por la UNAM.

En la conferencia titulada Los escritos de Cortés y la Conquista, realizada en el marco del Seminario México Tenochtitlan Siete Siglos de Historia, a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la historiadora consideró que las Cartas de relación del conquistador deben leerse en el contexto de hace más de cinco siglos, y no tomarlas como verdad absoluta.

“Entre 1519 y 1521, un único testigo ocular de los hechos es Hernán Cortes. Él fue el único que escribió en su momento o casi en su momento. Como sabemos estos escritos los plasmó en tres primeras cartas de relación. Hay otros testigos, actores, que son los capitanes Tapia y Bernal Díaz del Castillo y Francisco Aguilar, pero ellos escribieron 20 o 40 años después, esto es importante tenerlo claro porque entran otros intereses, la memoria cambia, elementos que hace que se distorsionen los relatos”, refirió la especialista.

Alba Pastor señaló que a su llegada a Tenochtitlán Hernán Cortés escribió lo que veía, experimentaba, conocía, pero de una manera irregular. Si bien sus memorias se pueden tomar como ciertas, no son del todo ordenadas y coherentes y responden más bien a la moral cristiana de los reyes de España. Ello obliga en la actualidad a leer entrelíneas y comparando varias perspectivas.

“En todo momento justifica sus acciones, la violencia y tantas muertes; trata de justificarse ante los reyes describiendo un entorno violento, para no faltar a la moral”, añadió la experta en la charla virtual.

Una de las tantas visiones que se añadieron a la narrativa de la Conquista es la de los franciscanos, quienes llegaron en 1524 y desde su trinchera complementaron la narrativa hecha por Hernán Cortés. Así la propuesta de la profesora de la Facultad de Filosofía es mirar el pasado a través de diferentes ópticas que amplíen la historia; no cerrarse a una única narrativa.

“La verdad no corresponde con la realidad vivida, la realidad es subjetiva y entonces la verdad es aquello que se aproxima a lo que se conoce previamente”, concluyó.