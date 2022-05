Rodrigo Cachero incursiona como escritor con el libro "Rencor"

El actor y escritor Rodrigo Cachero, está muy contento con la presentación de su primer libro “Rencor” una novela de corte policíaco que narra una escalofriante historia, y que podría basarse en nuestra realidad actual. Este es el primer libro que Rodrigo desarrolla como escritor y ha tenido gran éxito entre los lectores.

Esta novela nos habla de Regina, una perturbada detective que está a cargo de uno de los crímenes más violentos y siniestros de la Ciudad de México. Los involucrados son los exalumnos del Instituto Reina Sofía; personas que se desarrollan en distintos ámbitos, ciudadanos de a pie, estrellas de la farándula del tercer mundo y una clase política soberbia e ignorante. Durante una reunión, se suscita el asesinato de una mujer llamada Pamela, y a partir de ahí se desarrolla toda la investigación y una serie de sucesos inesperados.

“La novela surge hace tres años y cachito cuando estaba cursando el diplomado de Showrunner en la universidad Centro y mis sinodales me pidieron de examen final una propuesta de serie. Siempre me ha gustado el suspenso y el género policíaco, entonces decidí escribir esta historia que en empieza en una preparatoria de la clase alta acá en México; y resulta que les gustó mucho y me pidieron que escribiera más, y con la llegada de la pandemia se convirtió en una novela de suspenso de más de 350 páginas”, expresó Rodrigo Cachero.

Más que una novela policiaca, “Rencor” pone entre sus páginas temas incómodos que vive una sociedad como lo que vivimos actualmente, el bullying, el machismo, la corrupción, la sangre derramada y la prepotencia en las altas clases sociales. “Rencor” navega entre dos épocas que parecen lejanas pero aún comparten espacios, tiempo y conciencia. Esta novela visibiliza que los temas que ahora nos preocupan como ciudadanos son consecuencia de hacernos de la vista gorda en las últimas décadas. Cuestiona en dónde están los villanos de verdad, hace que sientas empatía por quien quizá no deberías.

“Todo tiene una raíz, y es el hartazgo de mi país en cuanto a injusticia, impunidad, violencia, desigualdad, tantas cosas que pasan y pasan y nadie hace nada, entonces yo tenía que crear desde mi historia algo que haya sucedido hace muchos años y como reflejo de esta impunidad ahora dos o tres personajes vienen a cobrar cuentas pendientes de todo lo que les hicieron, y que nadie metió las manos por ellos, ni siquiera las autoridades de la escuela. A partir de ahí fui creando los distintos personajes, los agredidos, los agresores y los que se hicieron weyes sin hacer nada al respecto, y de ahí salieron las anécdotas y tramas”.

Por más cruda que sea la historia que Rodrigo Cachero nos comparte en esta novela, el actor y escritor tiene claro que en la realidad suceden cosas peores, con las desapariciones, las violaciones y asesinatos, por lo que busca aportar un granito de arena a través de esta historia para cambiar algunas cosas en la sociedad.

“Esto tiene que acabar y si de alguna manera le vine a atinar a ciertos temas es por lo triste que se maneja la sociedad. Después de leer este libro, los verbos de hablar, denunciar, decir y externar van a cobrar un significado muy importante de justicia y de respeto, si logro con mi granito de arena contribuir a que estemos mejor comunicados todos, creo que podemos acabar poco a poco con la violencia de este país. Todos merecemos saber donde están nuestros seres queridos, y muchas veces por el temor no se dicen las cosas y eso debe terminar”.

El lanzamiento del libro es reciente, sin embargo, el público ya lo ha adquirido y le ha expresado muy buenos comentarios, pues reconocen la calidad que Rodrigo tiene como escritor, y lo bien hecha que está la novela, pues de inmediato atrapa su atención.

“La gente que ya lo ha empezado a leer y especialmente los que no me conocían, me han dado muy buenos comentarios incluso me han otorgado el beneficio de la duda, porque es muy raro que un actor escriba una novela de suspenso, y las respuestas son que no lo pueden soltar, que se lo echaron en tres días y que se enganchan capítulo tras capítulo. Y para mí, eso significa una amplia sonrisa que se me marca en la cara, porque yo tenía un objetivo, que no es vender por vender, si no que la gente me lea, porque tengo cosas que contar en esta historia, y estoy muy contento de verdad”.

El próximo domingo 15 de mayo Rodrigo Cachero estará presente en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, compartiendo con el público y con venta del libro, para quienes deseen adquirirlo y tener su firma.

“Será un honor verlos ahí, yo encantado de hablar con el público sobre esta historia. Y ya estamos viendo la posibilidad de realizar varias presentaciones en distintos lugares y festivales a nivel nacional”.

El libro “Rencor” está disponible a través de Amazón en su versión digital y en Mercado Libre en formato físico, y si el público lo requiere puede solicitar que vaya firmado por el autor o dedicado a alguien en especial.

Rodrigo Cachero comentó que le encantaría llevar esta grandiosa historia a otro formato, como lo es una serie de televisión. Asimismo, nos comparte qué personaje le gustaría interpretar.

“Me encantaría y lo veo muy factible porque todos fuimos a la escuela, y vivimos momentos lindos y otros no tanto, y seguro empatas con alguno de los personajes, es una serie que se puede hacer en presente y en pasado y no quito el dedo del renglón, ahí la estaremos moviendo. La verdad varios personajes me gustan, pero el que quisiera interpretar es el Comandante, un tipo pelón y que es súper rudo”.

A la par de este libro, Rodrigo Cachero está trabajando en dos series de Netflix que han tenido gran éxito, y que sin duda, también aportan importantes mensajes a la sociedad.

“En dos meses se estrena la tercera y última temporada de ‘Control Z’, serie que vino a darle un aire a nuestra juventud porque estabamos viendo ‘Ellite’ que es española, llegó Control Z y nos fue muy bien a nivel nacional e internacional, estoy feliz con mis alumnos y alumnas. Y también estamos preparando la tercera temporada de ‘Madre sólo hay dos’, que nos dice que lo más importante es la familia, nos podremos gritar y odiar en momentos, pero es la célula principal de la sociedad. Estoy muy contento con estos proyectos”.

Finalmente, el actor y escritor mandó un saludo especial al público morelense, y expresó que sin duda, Cuernavaca es una de sus ciudades favoritas.

“Amo Cuernavaca, de hecho antes de la pandemia, con mi familia tuvimos la idea de irnos a vivir allá, por su clima increíble y por su gente, que cada que voy me tratan increíble. Pero llegó la pandemia y los planes se pausaron, espero pronto retomarlo y por allá estaremos. También espero pronto poder ir a presentar este libro, los invito a adquirirlo y a disfrutarlo mucho, espero sus comentarios en mis redes sociales”, concluyó.

Conéct@te:

Instagram: @rocachero

Instagram libro: @rencorlibro





