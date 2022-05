Artistas presentan tres libros para inspirar a través del arte

Los artistas Rossana Durán y Marc Kuhn del movimiento artístico Col-Art, junto a Editoriales Clandestino presentaron los libros “Las memorias de Lidia Navarro”, “El librito de la niña Azul” de Rossana Durán y “Poemas, textos y acuarelas” de Heinz-Peter Kohler en la cafetería Resiliente; los cuales tienen el objetivo de ofrecer a un público que busca reivindicarse con la belleza y la poesía, un momento de sentimiento profundo para que recuerden que él - ella son los creadores, y realmente los sueños se pueden lograr.

Los tres libros son un saga que Ediciones Clandestino, a cargo de Rocato Bablot ha publicado entre los años 2020 y 2022. Durante la presentación, se contó con la presencia de Leticia Mozqueda, Marc Kuhn, Nina Fuentes y Rossana Durán, así como Rocato Bablot como moderador.

“Los tres libros nacieron en 2020, 2021 y 2022 en tres años consecutivos por Ediciones Clandestino. Hemos tenido ediciones muy lindas en Cuernavaca con otras editoras, y decidimos hacerlo ahora con Clandestino por el tipo de libros que se están haciendo, requerimos fotografías de buena resolución porque son fotos históricas, y estamos muy contentos con los resultados”, expresó Rossana Durán.

El primer libro de esta saga es “El librito de la niña Azul” de Rossana Durán, en el cual nos camparte un poco de su vida a través de sus dibujos que realizó durante la infancia, aquel momento en su vida donde sus padres se dieron cuenta del talento y creatividad que traía en la sangre para ser una gran artista.

“Cuando salí de mi casa paterna en 1985 recibí de mi padre un regalo, que fue un álbum de cartoncillo negro con dibujos míos que había hecho desde pequeña de los cuatro a los 10 años. Él y mi madre recortaban mis dibujos y los catalogaban, fue un regalo tan precioso porque son las memorias de mi niñez para recordarme que nací pintora, que no me confundiera en el camino; y lo escribí desde ese acto amoroso, de decirle a otros padres que si tienen un hijo muy creativo o que quiere hacer algo en especial que no le corten las alas y mejor le den las herramientas para seguir desarrollandodose, como a mí me las dieron”.

Rossana Durán recuerda que en su infancia siempre pedía papel y colores para jugar, y este libro surge como un ejercicio de decirle a sus padres gracias por apoyarla y recordarle su objetivo de vida, inspirando así a más padres.

“La pequeña Rossana nos invita a recorrer su mundo, sus mundos. Te va llevando a su tiempo que avanza con el compás del ritmo de los niños. La niña Azul posee sus lentes maravillosos llenos de filtros de luz y de colores con los que traduce las voces del mundo que la rodea. Es una hada, con su varita mágica va trazando flores que siembra en el vestido de su madre. Para ella un papel en blanco se extiende como un universo pletórico de dulces rostros de amigos reales e imaginarios, donde vive una princesa con nombre de flor y cabello de fuego”, dijo Leticia Mozqueda.

El siguiente libro, es también muy especial para Rossana y su familia, “Las memorias de Lidia Navarro”, pues cuenta la historia de su abuela también conocida como Lili, una mujer que vivió en medio de la Revolución Mexicana y a través e la escritura plasmó sus memorias, que hoy en día consolidan un documento muy valioso.

“Hace dos años que nos encerraron a todos, yo estaba en Suiza en la casa donde pintamos, allá en el campo y de repente sentí algo y dije, mi papá me dio otro regalo a mi hermano y a mí. Cuando tenía 17 años, nos entregó un sobre de papel manila con las memorias de mi abuelita Lili, las recibí pero en ese momento no les puse atención, leí las dos primeras páginas y no seguí porque estaba muy distraída con mi vida adolescente. Pasaron 50 años para recordar ese regalo y por algo sucedió en ese momento, le hablé a mi hermano Rubén quien es maestro de cerámica en La Esmeralda, para recordar ese regalo y decirle que teníamos que darles vida a esas memorias y hacer un libro porque nos parecía importante. Lo leí en una semana, no paraba de llorar, es una historia que no está contada por los vencedores, es el testimonio de un alma muy sensible que no tenía otra forma más que escribir sus memorias desde niñita en el seno de una familia liberal donde el amor y la bondad no desaparecieron. Yo no sabía a qué grado tenía la Revolución Mexicana en las células, hasta que empecé a escribirlo”.

Leticia Mozqueda, Marc Kuhn, Rossana Durán, Rocato Bablot y Nina Fuentes / Cortesía | Rossana Durán

Con el apoyo de varios creativos, Rossana transcribió las memorias de su abuela, siempre respetando el mismo estilo e incluso el español de aquella época en 1915, pues considera que no pudo hacer correcciones porque es un documento inédito.

“El relato de la infancia de Lidia nos permite comprender su espíritu revolucionario y la voluntad de compartir la intensa experiencia de sobrevivir a una guerra civil, aunque quizá en el fondo, escriba, paradójicamente, para olvidar, si atendemos a las líneas finales: ‘Todas estas memorias las escribí cuando ya gobernaba Carranza en 1917, aún estaba muy reciente la tragedia de 5 años de zozobras y penas, espero que algún día pueda olvidar esta tragedia’”, comentó Nina Fuentes.

Asimismo, Rossana detalló que al terminar de escribir el libro, sintió una liberación muy fuerte, que no sólo la liberaba a ella, sino también a su familia que vivió de cerca ese momento, porque el mundo ha cambiado y hemos crecido en el entendimiento de otras cosas como humanidad.

“Quiero que este libro sea una sorpresa para el lector. Los hermanos de Lili fueron generales del Ejército de Libertad del Norte, Samuel y Saulo Navarro, hijos de un liberal Tranquilino Navarro, un ser con un corazón enorme, principios e ideales muy sólidos. Es lindo para la cultura de nuestro país tener testimonio de una familia verdadera”, dijo Rossana Durán.

Finalmente, el tercer libro es otro muy especial, “Poemas, textos y acuarelas” de Heinz-Peter Kohler, acuarelista suizo con mayor reconocimiento a nivel internacional, y que su obra ha sido apreciada en Morelos, gracias al movimiento Col-Art fundado por Marc Kuhn desde hace 53 años.

“Heinz-Pete Kohler es el pintor de Suiza más conocido a nivel internacional, y también se desarrolla como escritor. Cuando vio los libros, él quiso mostrar sus poemas, pero escritos en español mexicano, Marc hizo la traducción y yo corregí, muy poco para no quitar este acento tan delicioso del suizo que quiere hablar en español. Heinz.Peter sabe que México es mágico, y él es un suizo que se ha dado cuenta que en México hay un potencial enorme para hacer cosas y para crear verdaderas exposiciones que inspiren a otros con el puro gusto de comunicar belleza. Entonces con este libro, él quiso hacerle un regalo a Cuernavaca”.

Rossana Durán y Marc Kuhn realizaron estos libros para inspirar a otras personas, ya que ellos tienen un camino recorrido, para así llegar a los jóvenes con estos testimonios. La presentación fue amenizada con la música de Arturo Torres “El Churro”, cantante de corridos de la Revolución, quien le imprimió mucho sentimiento a cada interpretación.

Finalmente, Rossana compartió que con Col-Art vienen muchos proyectos, uno de ellos es su participación en el Festival de Verano de Cuernavaca, invitando a artistas y público en general para crear sus tradicionales murales. Así como una exposición de obra en pequeño formato, donde participarán artistas europeos y morelenses en una importante galería de Zurich, Suiza.

Para los interesados en adquirir los libros pueden contactar a Rossana Durán a través del correo rdurancerrato@gmail.com para entregas personales.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!