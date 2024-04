Roberto Abad presenta su libro 'El hombre crucigrama'

Como un escritor con aguda pluma, apasionado lector y excelente maestro, definió la escritora Citlali Ferrer al autor Roberto Abad durante el conversatorio en torno a su libro "El hombre crucigrama", que se realizó en el Museo Universitario de Arte Indígena, como parte de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa 2024.

"El hombre crucigrama" es el tercer libro de Roberto Abad, en el que aborda la microficción y el relato breve. El libro fue publicado en 2023 por la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La escritora Citlali Ferrer y el escritor Roberto Abad.

¿De qué trata el libro de Roberto Abad?

En esta obra, el autor nos habla de un hombre melancólico y desahuciado que llega a una cafetería y comienza a narrar historias en voz alta, al tiempo que completa un crucigrama. Al inicio del libro hay un crucigrama en blanco. En lo alto de cada texto, se muestran las casillas vacías de las letras que le corresponden al título. El libro propone que las lectoras y los lectores resuelvan la incógnita de cada título a partir de las pistas que ofrecen sus páginas.

"Al mirar el libro, pude reconocer que la edición de la UNAM es muy hermosa, casi colinda con el libro objeto, y en su interior descubrí bellas ilustraciones de la poeta y artista visual Kenia Cano, quien dialogó con mucha libertad con el libro. Leí despacio porque confieso no quería que terminara. ¿Quién es el hombre crucigrama?, quizás es Roberto Abad, quizás su alter ego, el lector, tú o yo", expresó Citlalli Ferrer.

Asimismo, destacó que "El hombre crucigrama", podría tratarse de dos libros, uno que cuenta la vida reflexiva del hombre crucigrama y el otro de los microrrelatos.

"Es evidente que al autor le interesa lo lúdico en su proceso creativo, y también poner a jugar a sus lectores, y logra que el libro sea único e irrepetible. Además, rinde un homenaje a los autores que lo han marcado".

Roberto Abad habla sobre su proceso creativo

Posteriormente, Roberto Abad tomó la palabra para hablar sobre su proceso creativo. Inició agradeciendo a Kenia Cano por ser la ilustradora del libro, quien también es una reconocida escritora y artista plástica, destacando que se camufla muy bien en estos dos oficios.

"Mis libros parten de la obsesión, me obsesiono con los temas, tópicos estructuras y momentos en los que estoy más concentrado para plasmar cierta idea o imagen, y con este libro fue muy similar. Es un libro que pudiera parecer miscelaneo, es decir que hay muchos temas, porque hablo de fantasmas, dobles, monstruos y temas fantásticos, pero también de relaciones de pareja y de padres e hijos. Es un libro que tuvo sus momentos azarosos de escritura, porque escribí cuando no tenía que escribir, por ejemplo en el camión", comentó Roberto Abad.

También destacó que le interesa mucho el microrrelato porque considera que tiene posibilidades que todavía no se han explorado, y como escritor le interesa fijar ciertas posturas en torno a la minificción.

Detalló que hacer el crucigrama fue un proceso difícil, principalmente porque los microrrelatos fueron cambiando y cuando cambiaba el título de alguno cambiaba el crucigrama entero.

"Es un libro que tuvo como siete versiones, tardé alrededor de seis años en terminarlo, pero me gustó mucho la idea del crucigrama, para hacer que el lector tuviera la oportunidad de cambiar e interactuara con el libro. Las palabras están escondidas en los títulos, y a ellos les toca adivinar o dejarlos en blanco. Me ha tocado que llega gente con el libro rayado y me parece interesante que si lo hayan intentado".

También comentó que el libro tiene distintas secciones que hablan sobre los dioses, sueños libros, oficios y obituarios.

Finalmente, Roberta Abad invitó al público a incluir entre sus lecturas a escritores y escritoras mexicanas, y por supuesto, también a autores y autoras de Morelos, porque hay gran calidad de obras.