Obra "Réquiem para Jesús crucificado" se presenta en línea

Después de 13 años de presentar la obra de teatro Réquiem para Jesús Crucificado en los teatros, el actor Juan Ignacio Aranda se ha reinventado y ha decidido realizar una pequeña temporada de esta obra en formato virtual durante la Semana Santa, con funciones del 1 al 4 de abril.

"Es una obra que he realizado desde hace 13 años durante la Semana Santa porque es un texto increíble de mucho significado bíblico y que va muy bien en esta temporada para recordar la Pasión de Cristo y el Viacrucis. Es una obra que está dedicada a católicos, cristianos y a cualquier persona que quiera aprender un poco sobre cómo se da esta veneración mundial", expresó Juan Ignacio Aranda.

La obra es original de Pietro Antonio Dimenico conocido como Metastasio con adaptación, idea original e investigación de la experimentada maestra Maricela Lara y la dirección general de Juan Ignacio Aranda.

"Metastasio escribió esta obra en 1710, originalmente para ópera, pero Maricela Lara nos dio el texto interpretado para montar la puesta en escena, que he hecho con Angélica Aragón y Roberto D'amico, pero en esta ocasión no pude contar con ellos por la pandemia, pero si con la anuencia de ellos para suplirlos por grandiosos actores como Elia Domenzain y José Pablo López, quien tiene una carrera actoral, pero por un tiempo la dejó y ahora retoma con la pandemia".

La obra presenta el viacrucis divino como una explicación diaria de nuestras azarosas vidas. La ficción teatral lleva al espectador al monte del Gólgota en Judea, horas después de la despiadada tortura y crucifixión de un inocente. En una callejuela de la enloquecida población hebrea, después de un temblor y un eclipse, se encuentran asustados cuatro personajes que darán cohesión y forma a la religión cristiana en cualquiera de sus sectas y sus ritos significativos de amor, fe y esperanza.

"Considero que es una obra que a la gente le puede interesar mucho, a las personas que se queden en sus casas, y disfruten esta obra de gran significado religioso. Pero investigando sobre Metastasio, encontré que él hizo esta ópera pero confesó que no era católico y que la obra no la hizo con la exclusividad de reunir a los católicos sino a los seres humanos de una rica espiritualidad. No es una invitación a creer en Dios, sino a escuchar un texto hermoso de un hecho histórico, de la tortura de un joven inocente y a partir de los significados que tuvo Jesús tanto en su vida como en su muerte. El personaje que yo interpreto es el Apóstol Pedro, y él entiende estos significados y les da cohesión para ser venerado año con año. Por eso considero que es una obra no sólo religiosidad sino de espiritualidad, que les brindará un momento de reflexión en casa, paz y sosiego".

La obra fue grabada en un teatro con vestuario e iluminación para brindar un espectáculo de calidad.

Cabe destacar que previo a cada función habrá un Conversatorio Ecuménico en el que se reflexionará sobre el valor y el significado del viacrucis de Cristo, con reflexiones sobre el acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del mundo en todas las formas.

"En este conversatorio ecuménico vamos a contar con la presencia de un sacerdote católico, un pastor y una pastora cristiana, para que nos digan desde su perspectiva religiosa qué es para ellos, la Pasión de Cristo, el Viacrucis y la Semana Santa, lo que para unos es motivo de irse de fiesta, a nadar o a la playa, para muchos otros sigue significando un momento de espiritualidad y calma".

Cabe destacar que la obra fue previamente grabada en un teatro para brindar al público un trabajo de gran calidad.

"Somos seis actores en escena y trabajamos con cinco técnicos, grabamos directamente en el teatro con vestuario e iluminación, tres cámaras, una buena edición y musicalización, tratando que sea un producto de calidad. Estamos haciendo por así decirlo, teatro filmado o una pequeña producción televisiva".

A lo largo de este año, Juan Ignacio ha ido aprendiendo sobre temas del streaming y la virtualidad, acompañado de talentosos jóvenes que se han sumado a su equipo de trabajo.

"Hay muchas cuestiones técnicas de las cuales yo no sé, pero me he hecho de un equipo de producción que me ayuda mucho. Son tres jóvenes justamente de Cuernavaca, que no han salido aún de la universidad, están estudiando Ciencias de la Comunicación y son quiénes me han apoyado mucho en este tema".

Cabe recordar que desde agosto del 2020, Juan Ignacio, junto a su padre, el primer actor Ignacio López Tarso han realizado cinco obras virtuales hechas desde casa para continuar trabajando y brindarle alegría al público.

"Yo no sabía que era el streaming, en marzo del año pasado estaba dando función de una obra muy divertida llamada TOC TOC, se acabó la temporada y no volví a pisar un escenario.

Las funciones serán el jueves Santo 1 de abril, viernes Santo 2 de abril y sábado de Gloria 3 de abril a las 19:00 horas. Y el domingo de Resurrección 4 de abril a las 13:00 horas. Los accesos son por pantalla y ya están disponibles a través de la plataforma de Boletopolis.