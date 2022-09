Reicelda Oxilia presenta su libro "Con juicio y sin prejuicio"

La escritora Reicelda Oxilia presentó su libro "Con juicio y sin prejuicio" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), uno de los libros más personales donde plasma diversos recuerdos de su vida, describiendo los sitios históricos que la rodearon desde niña y las mujeres que la acompañaron tanto físicamente con sus libros.

En esta presentación, la autora estuvo acompañada por las escritoras Graciela Barabino y Oralba Castillo, quienes aportaron sus comentarios y análisis sobre el libro. Asimismo, el talentoso cantautor Nino Oxilia, que dio inicio a la tarde con una serie de interpretaciones musicales.

Reicelda recordó que en septiembre de 2005, escuchó por primera vez la frase: "La historia, con H mayúscula, todavía no ha sido escrita, porque tiene que ser escrita con la pluma de una Mujer", en voz de Carmen Torres, quien fue su maestra de filosofía por más de siete años. En 2012, cuando Carmen fallece, esa frase se clavó en su mente y quiso hacerle una especie de homenaje. Un homenaje, tal vez sólo entre su maestra y ella, para demostrarle que también había escrito algo, aunque no lo hiciera público.

"Me tomó muchos meses saber el tema de lo que yo quería y podía escribir. Hice varios intentos que tiré a la basura una y otra vez, hasta que decidí escribir sobre mi vida, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Era verdaderamente difícil, porque no obstante todo mi desarrollo feminista, todavía guardaba en mí el falso pudor en ese intento del yo literario, que seguía siendo para muchas, pero principalmente para muchos, irrelevante. A quién le importaría saber algo de mi historia, si la misma Elena Garro dijo que jamás hubiera escrito algo sobre su vida. ¿Para qué? Ahora sabemos para qué. Para reconocernos, para construirnos, para no empezar de nuevo en cada generación y dejar testimonio de nuestro pasado, sin que los varones nos sigan perfilando a su manera, sino con nuestras propias palabras y nuestros propios sentimientos", expresó Reicelda Oxilia.

Todo el proceso literario, comenzó con el recuento de todos sus recuerdos, en un interesante ejercicio de recuperar su memoria para plasmarla en este libro.

Algunos de los lugares que menciona son la Secretaría de Educación Pública donde creció debido al trabajo de su madre, Tlatelolco donde tuvo una infancia feliz pero vivió de cerca el movimiento del 68. El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, asimismo relató su llegada a Europa a los 18 años.

Nino Oxilia amenizó con su música / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Respecto a la portada del libro, en el que vemos un autorretrato en pintura, Reicelda comentó que nunca imaginó que aquellas pinturas que hizo hace muchos años en su pequeño caballete, servirían para ilustrar sus libros.

Durante su intervención, Graciela Barabino destacó que la narrativa en primera persona de esta obra es dinámica, amena y feminista. Un verdadero canto a la libertad además, cada capítulo es el marcado con una frase célebre de algún personaje famoso, o de ella misma.

"A través de sus 263 paginas, la autora nos relata episodios inolvidables que la acuñaron para siempre desde su infancia hasta sus 25 años, es decir, el texto abarcan un cuarto de siglo de su existencia. Así elector junto con ella, transita por aquel añorado México de los años 60, 70 y 80. Sus estrellas de cine, ocurrentes políticos, dilectos protagonistas y entrañables programas de televisión como El Dr. iQ; Sube Pelayo, sube; Chepina y su cocina; el imborrable Tío Gamboín; los ingeniosos Picapiedra; los futuristas Supersónicos; tantas series de entretenimiento de la pantalla chica que marcaron a nuestra generación", comentó Graciela Barabino.

Oralba Castillo comentó que este libro, cuenta la vida de una mujer desde la perspectiva feminista, haciendo énfasis en que la autora parte de la tesis que la historia de la humanidad no está completa sin la voz de las mujeres. Son ellas las que guardan la otra historia, la que ha sido silenciada por patriarcado.

"Con erudición, Reicielda nos recuerda la manera en que, a lo largo de la historia, le han quitado el poder a la voz femenina y la necesidad de recuperarla, tal como lo hace ella en esta novela. Son muchos los temas que nuestra escritora aborda con juicio y sin prejuicio: familia, estudios, la historia de México y Europa, las amigas, los amores dichosos y desdichados. Su voz crítica no deja de denunciar el acoso sexual, los feminicidios, entre otros; en síntesis, es la historia de la fuerza femenina. Cada capítulo nos regala un hilo que acaban tejiendo un rebozo de muchos colores que cubre a quienes la leemos", dijo Oralba Castillo.

Finalmente, Reicelda agradeció al público por acompañarla, así como a las autoridades del Instituto de Cultura de Cuernavaca y del Mucic, por darle el espacio para presentar este importante libro. Se dio paso a una sesión de preguntas y respuestas, donde generalmente recibió muchas felicitaciones y buenos comentarios por parte de los asistentes.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El Sol de Cuernavaca

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Visita el Aviso Clasificado de El Sol de Cuernavaca

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!