Promueven la cultura vegana

Con la campaña “Quitemos las pandemias del menú”, la organización no gubernamental Million Dollar Vegan, presente en más de 10 países, promueve una alimentación y vida libre de productos de origen animal, como una forma responsable con el medio ambiente evitando la explotación animal y el riesgo de las pandemias y brotes de enfermedades zoonóticas.

En México, Million Dollar Vegan tiene alrededor de dos años de trabajo, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero con la idea de expandirse a toda la República Mexicana, llevando un mensaje importante sobre el cuidado de la alimentación.

“El consumo de productos animales es una problemática muy urgente, y el tema de la explotación animal es lo que me impulsa y me compromete con la causa; he visto lo que sucede en los matadores por la demanda de productos de la industria ganadera y creo que es una urgencia parar, por todo lo que implica en nuestro planeta, como personas y por el mundo que queremos dejarle a las futuras generaciones”, expresó Jessica González, vocera de Million Dollar Vegan México.

Asimismo, habló de la relación del consumo de productos de origen animal y el desgaste que ha provocado la industria en nuestra sociedad con el tema de las enfermedades y pandemias, como la que vivimos hoy en día.

“La comunidad científica nos viene alertando de una pandemia desde hace años, que sí seguíamos con este modelo actual de explotación a la industria de la alimentación, llegarían muchas enfermedades; que si no cambiamos nuestra relación con los animales y con el medio ambiente nos vamos a enfrentar a una pandemia todavía más letal, por eso lanzamos esta campaña de ‘Quitemos las pandemias del menú’, porque lo mejor que puedes hacer es cambiar tu alimentación, y no sólo te estás ayudando a ti, sino a todos los seres que habitan el planeta”.

A raíz de esto, durante los meses de confinamiento por la pandemia, la organización ha instalado comedores veganos y repartido comida a personas en situaciones vulnerables en Quintana Roo.

“En cada país la dinámica ha sido diferente, en México no hemos parado desde mayo incluso abrimos un comedor comunitario en Quintana Roo y entregamos comida en alianza con el DIF, siendo alrededor de 550 Porciones diarias. Estamos súper contentos de anunciar que ellos seguirán entregando comida a base de vegetales porque se dieron cuenta que las personas quedaron fascinadas con la comida y que incluso es mucho más económico un menú vegano y que aporta beneficios a su salud”.

En su página ofrecen recetas y guías de nutrición para quienes desean cambiar su alimentación.

Como organización buscan el respeto y justicia para todos los seres que sienten, por eso es muy importante brindar comida accesible y la información necesaria a quienes se están beneficiando a corto plazo, sin embargo esperan que su labor y mensaje ayude a educar a las personas a través de la comida a largo plazo.

A través de su página web www.milliondollarvegan.com/es podemos encontrar una serie de consejos, recetas y guías de nutrición para quienes desean cambiar su alimentación, incluso hay un plan de iniciación para probar 31 días la alimentación vegana.

“Toda la información que tenemos en nuestra página web, está respaldada científicamente y por la comunidad médica. Es importante aclarar diversos mitos y todas esas cosas que se piensan, pero basta con informarse bien y darse cuenta que una alimentación a base de vegetales nos puede dar salud, prevenir pandemias, es económico para nuestro bolsillo y acaba con el sufrimiento animal”.

La organización ha tenido gran apoyo en México, pues se han sumado muchos activistas por la liberación animal de otros estados, lo que les ha permitido replicar el trabajo en distintas ciudades durante este año.

La vida de una mujer vegana…

Jessica González es una mujer activista en contra del maltrato animal, en pro del medio ambiente y la buena alimentación con base en el veganismo. Desde hace seis años, ha basado su dieta y forma de vida en el régimen vegano y ha trabajado arduamente para promover estos hábitos entre la sociedad.

“En Quintana Roo tenemos a una industria muy potente con 19 delfinarios, yo estaba en contra de esto porque sabía lo cruel que es tenerlos encerrados en una alberca. Entonces empecé a cuestionarme a mí misma, sobre la idea de defender a un ser que siente, pero me estoy comiendo al pez y al pulpo, entonces hice la conexión, cambié mis hábitos y mi alimentación. Investigué mucho al respecto y pude crear empatía con la información que ya tenía, al ponerme en el lugar de las víctimas fue mucho más fácil hacer mi cambio”.

Jessica lleva seis años con esta forma de vida, y busca compartir su experiencia.

A través de su labor, desde hace dos años la situación del veganismo ha cambiado mucho en su ciudad, Playa del Carmen, pues ya cuenta con una comunidad muy comprometida hacia la causa, a pesar de vivir en un lugar enfocado a la alimentación basada en la industria marítima por sus condiciones geográficas.