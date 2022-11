Presentarán última función del monólogo "Sobre el daño que hace el tabaco"

Como parte de la minitemporada de teatro 2022 en la Casona Spencer, Terceras Llamadas y Napolitano Producciones presentan el monólogo "Sobre el daño que hace el tabaco" de Anton Chejov, con la adaptación y actuación de Roberto Roldán. La última función será el 19 de noviembre a las 18:30 horas.

Esta tragicomedia es protagonizada por un hombre de aproximadamente 60 años, que llega a algún escenario para impartir una conferencia que ha titulado "Sobre el daño que hace el tabaco", todo esto únicamente porque su esposa lo ha mandado a hacerlo, ya que realmente él no tiene ninguna intención de hablar del tema, ya que también él fuma.

Con el paso de los minutos, su charla comienza a transformarse en algo totalmente diferente, como se dice de manera coloquial, se le van las cabras y empieza a hablar sobre aspectos de su vida muy íntimos, donde deja ver la soledad que vive, el motivo de su infelicidad, sus sufrimientos y deseos reprimidos, ante su propio familia, integrada por su esposa y sus siete hijas, quienes nunca lo han valorado, e incluso se burlan de él.

"Este monólogo surge a partir de mi necesidad de crecer actoralmente, y al indagar en varios monólogos y buscar, muchos no me convencieron y me sorprendió ver que Chejov escribió este y de inmediato quedé encantado, por ciertas cosas que me llegaron personalmente e hicieron que me inspirara a hacerlo. Posteriormente, José Luis Alarcón de Terceras Llamadas me invitó a participar, le mandé esta propuesta y así inició esta breve temporada", expresó Roberto Roldán.

Asimismo, el actor menciona que el montaje de este monólogo le tomó aproximadamente cuatro meses, y fue un trabajo arduo ya que estaba descubriendo una técnica de actuación. Empezó a leer creativamente el guion, imaginar el personaje y el vestuario hasta lograr el personaje final.

Durante el monólogo, Roberto da vida a este personaje que conlleva diversos matices, tonalidades de voz e incluso canta y baila, por lo que ha sido un importante reto en su camino actoral.

"Entre los desafíos, para empezar, está la edad del personaje, que es mucho más grande que yo, y por supuesto sus problemas, que para mí no son tan cercanos, pero de alguna forma los miedos y el hecho de humillarse es algo fuerte de realizar en escena. Este es mi primer monólogo y estar solo en el escenario también es reto, pero me ha permitido sentirme libre, dejar el ego a un lado y encarnar a un personaje que es diferente a mí en todos los aspectos".

Antes de cada función, la soprano Leslie López interpreta una serie de temas, y cautiva al público con su increíble voz.

La soprano Leslie López. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Roberto Roldán comenzó su preparación en la actuación cuando cursaba la preparatoria, fue una disciplina donde se sintió muy cómodo y encontró gran libertad para expresarse.

"Estudiaba la preparatoria y me gustaba mucho Bruce Lee, y quería hacer lo mismo que él, ya sabía algo de Artes marciales y como él actuaba decidí probar también ese ámbito; y me metí al taller de teatro de la prepa, un mundo diferente en el que me sentí muy libre, mi imaginación se echaba a flote, era total libertad en mi cuerpo, voz, y el hecho de interpretar personajes".

Así fue de curso en curso hasta concluir la licenciatura de Teatro en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM.

Durante su carrera, se ha enfocado principalmente en el teatro y el teatro-danza, presentándose en proyectos importantes de CDMX y Morelos, además ha colaborado con Yupanqui, Miguel Ángel Rivera, Rocío Becerril yLa Guayaba y La Tlayuda, entre otros.

La última función del monólogo "Sobre el daño que hace el tabaco" será el 19 de noviembre a las 18:30 horas en el auditorio de la Casona Spencer. Los boletos tienen un costo de $100 (y promoción de dos personas por $150), y están a la venta a través del whatsapp 7773885608 y en la taquilla poco antes de iniciar la obra.

Conéct@te:

Facebook: Rob Rol





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local