Presentan la exposición 'Entre sueños, deseos y desplazamientos'

El artista Héctor Ponce de León inauguró su exposición "Entre sueños, deseos y desplazamientos" en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, en la que presenta 31 obras de distintas series, para mostrar sus ideas e inquietudes a partir de imágenes que él reinterpreta.

Las obras que integran esta exposición, surgen desde hace muchos años cuando Ponce de León vivió en Polonia y trabajó en distintos periódicos y revistas, a partir de su labor veía muchas imágenes que le generaban diversos contextos y emociones, que desembocaron en las series que hoy presenta.

Héctor Ponce de León inauguró su exposición "Entre sueños, deseos y desplazamientos". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Son obras que surgen de esa observación hacia el país y los que vivían ahí, yo como residente transitorio, pude entender a través de las imágenes que había deseos y sueños que se estaban plasmando y que yo recuperaba porque trabajé en periódicos y revistas; ahí veía que esas imágenes me transmitían algo y yo las recontextualicé al extraer aquellos elementos más esenciales para comunicar algo", expresó Ponce de León.

En ellas, el artista plasma desde su observación, los sueños y deseos de la gente, que está transitando nuevos caminos, en los que tratan de encontrarse y ubicarse. En aquel momento, situándonos en una época de hace más de 30 años, menciona que trabajar el dibujo a carbón era la mejor herramienta que podía tener.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Respecto a las temáticas que desarrolla en estas obras, el artista destaca que son series que tienen ciertas características en cuestión de material, de imágenes y lo que le dice cada una de ellas.

"Polonia es un país colonial demasiado católico, recuerdo mucho al cineasta Krzysztof Kieślowski que hizo la serie de películas ‘El Decálogo’ y cuando yo veía esas películas que reflejaban a esa idiosincrasia, también traté de reflejarlo con base a mis propias aptitudes y de dónde venía yo, un país que también tiene muy arraigadas ciertas creencias y traté de plasmar esos 10 mandamientos a través de estas imágenes".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En otras de las series, refleja la fuerza de ciertos gobiernos, que maltratan, subyugan y dominan porque no quieren que exista un balance, y lo que el artista hace es mostrar la riqueza, la pobreza y la falta de apoyo moral y económico que genera ciertos contextos.

"En unas obras vemos que hay niños y mujeres aquellos que son maltratados y violentados. También cuerpos mutilados y todo eso nos lleva a ver dónde estamos parados en este mundo; en cada obra presento personajes de lugares tan cercanos como puede ser el Sur de América, son personajes que no tienen un rostro y no son identificables, pero que pertenecen a un tiempo y espacio donde está marcada su historia y vida".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

En la pared del fondo, presenta la obra “Desplazamientos”, la cual es la más reciente, pues la realizó este año y en especial para esta exposición, y en la que nos deja que siempre hay ciertas barreras que no permiten transitar.

“Son rastros que dejan esos tránsitos, entre el ir y venir, de tratar de llegar o de fugarse y regresar; y esta línea roja que es muy potente, es todo aquello que es punzante, detiene y hace pensar, y yo trato de reflejarlo en muchas de mis obras”.

Asimismo, destaca que estas series se formaron solas pues nunca trabaja pensando en un tema en específico, al contrario, realiza obras y posteriormente, cuando nota que conjugan en algo, es cuando les da nombre.

"No produzco mi obra en soportes que no correspondan a lo que estoy comunicando, y me interesa que el lugar donde se presenten sea un lugar neutro y este museo es perfecto, porque todo lo que se presenta aquí representa a comunidades, a la misma universidad y al estado".

El artista menciona que toda su obra había estado guardada y no sabía en qué momento la iba a sacar, pero justo con esta exposición llegó el momento ideal para hacerlo y compartir su visión con el público y que cada quien tenga su propia conclusión y reflexión.

"No quiero que el espectador la entienda a mi manera, espero que cada quien se pueda ver reflejado o vea a alguien en esa imagen, no es para que la aplaudan, es para reflexionar".

La exposición “Entre sueños, deseos y desplazamientos” permanecerá en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo hasta el 27 de septiembre, visítala de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.