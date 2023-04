Pieza del Mes: Presenta el Museo de Arte Popular 'Juguetes Tradicionales'

En el marco del Día del Niño, se realizó la inauguración de la pieza del mes en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), que en esta ocasión corresponde a la obra "Juguete tradicional" del maestro artesano, Víctor Morales Maldonado, originario de Yecapixtla.

"Desde hace 13 años, me dedico a la carpintería, aprendí a tallar madera en bajo relieve, y la idea era ofrecerle al público cosas talladas, pero por el precio elevado no salían, hasta que llegó una persona y me ofrece hacer artesanía mexicana, y dije vamos a hacer la prueba y mi sorpresa fue que la gente lo aceptó muy bien, entonces empecé a meterme en la producción de juguete tradicional mexicano hace ya aproximadamente 10 años", expresó Víctor Morales Maldonado.

Elaborados en madera, los juguetes tradicionales, forman parte del imaginario mexicano. Con madera de pino, hechos a mano y algunos con el uso del torno manual, es como el maestro Víctor crea cada uno de estas piezas, que aún siguen sacando muchas sonrisas en niños y niñas, o que los adultos comprar para coleccionar.

En esta ocasión, el maestro presenta un trompo, un tren y unas tablitas mágicas, que son de los juegos más pedidos por las personas.

Respecto al tiempo que tarda en realizar cada pieza, el maestro Víctor comentó que varía de acuerdo al tipo de madera y número de juguetes a realizar.

"Si es de madera suave, llego a tardar de cuatro o cinco minutos, pero si es una madera dura hasta 10 minutos, y depende cómo vaya trabajando las piezas. Los trenes los hago en serie de dos docenas, pero he llegado a hacer hasta 100 piezas".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El maestro Víctor junto a su esposa, la señora Concepción Tenorio y sus hijos, se dedican a la realización de estos juguetes de madera, él crea cada una de las piezas, mientras ellos le apoyan en la decoración o en detalles especiales.

"Tenemos nuestro taller familiar, nos dedicamos a elaborar figuras de madera, y nos enfocamos principalmente en los juguetes como trompos, baleros y yoyos, entre otros. Mi esposo es quien elabora coda pieza y nosotros le ayudamos con el acabado. Esto lo hacemos para rescatar esta tradición y tratar de fomentarla con el turista que llega a Yecapixtla", dijo Concepción Tenorio García.

Víctor y su familia están muy contentos de realizar estos juguetes y hacer una aportación importante para que las tradiciones se conserven.

"Es aportar un granito de arena para que este juguete no se pierda y se siga conservando, porque hay muchas personas que comentan que es un juguete antiguo, pero les digo que no, porque aún sigue, si tuvo su época de auge, pero siguen siendo importantes y buscados, para mí es un orgullo fabricarlos".

Asimismo, agradeció a las autoridades del MMAPO y la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, la oportunidad de presentar su trabajo para darse a conocer.

"Queremos que la gente sepa que en Morelos también hay artesanos, porque muchos turistas llegan y me preguntan que si la artesanía es de Michoacán o de otro lugar, y les digo que somos morelenses, todas las piezas son réplicas de juguetes que yo veo, pero todo es fabricado aquí".

Durante la inauguración, Alva Villalobos, coordinadora del MMAPO destacó que pronto estarán a la venta los juguetes de madera del maestro Víctor Morales Maldonado en la tienda de artesanías del MMAPO. Y además, dijo que podemos encontrar directamente al artesano en el Corredor artesanal de Yecapixtla, los sábados, domingos y días de puente, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

La pieza del mes "Juguete tradicional" permanecerá en el MMAPO hasta mediados de mayo, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.