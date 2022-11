Pablo Milanés disfrutó de Tepoztlán 

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer el sensible fallecimiento del cubano Pablo Milanés, extraordinario cantante, compositor e impulsor de la nueva trova cubana, que con su música conquistó millones de corazones alrededor del mundo, gracias a su enorme talento y fascinantes letras.

Milanés falleció en la madrugada del 22 de noviembre (hora de España), a los 79 años en Madrid, donde se encontraba hospitalizado debido a que sufría una enfermedad oncohematológica, que era un tipo de cáncer que disminuyó la capacidad de acción de su sistema inmunológico, que desde finales de 2017 le exigió instalarse en Madrid, para recibir el tratamiento necesario, y que desafortunadamente su salud empeoró en los últimos meses de este año.

A lo largo de su carrera, el cantautor cosechó una serie de grandes éxitos musicales que quedan plasmados en su amplia discografía que comprende un aproximado de 50 álbumes; entre ellos destacan “El breve espacio”, “Cuanto gané, cuanto perdí”, “Yolanda”, “El tiempo pasa”, “De que callada manera”, “Canción por la unidad latinoamericana” y “La felicidad”, entre otras.

Pablo Milanés realizó giras por todo el mundo, y México siempre fue uno de los países en su lista, ya que tenía un público cautivo con miles de seguidores. Por supuesto, el estado de Morelos, estuvo en el mapa y lo recibió en un par de ocasiones, donde deleitó al público con sus letras y magnifica voz en vivo.

El 30 de julio de 2010 se presentaría en Yecapixtla, sin embargo, el concierto fue cancelado un día antes, supuestamente por los problemas de inseguridad que se suscitaban en ese momento.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2013 se presentó en el festival cultural Feria del Barro en Tlayacapan, donde cautivó al público con su enorme talento en una gran velada en el atrio de la Iglesia de San Juan Bautista.

Y su última presentación fue el 15 de octubre de 2017 en el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, como parte de su gira mundial “Canciones para siempre”, en la cual Morelos fue la única fecha que presentó en Tierras Aztecas. Durante esa velada dominical, el público se dio cita para disfrutar de una noche musical llena de magia, recuerdos y nostalgia. En su concierto, presentó éxitos como “Ya ves”, “Para vivir”, “El breve espacio” y “Yolanda”, así como “Si ella me faltara alguna vez”, “Días de gloria” y su reciente tema en aquel momento, “Regalo”.

Anécdotas compartidas en redes sociales

Después de que trascendió la noticia de su fallecimiento, muchas personas, manifestaron en redes sociales su sentir y sus recuerdos con el maestro Pablo Milanés.

Jesús Sedano Hernández, promotor cultural:



“En 2013 como Promotor Cultural tuve el gusto de ser parte del Festival Tlayacapan. Feria del Barro, con enlace y seguimiento con grupos culturales de otros municipios del estado, para presentar durante su Tanda Cultural. Fue un día sábado 30 de noviembre de 2013, casi nueve años de ese lindo recuerdo. Al finalizar las actividades del día, nos reunimos atrás del escenario que se instaló en el atrio de la iglesia en honor a San Juan Bautista. Ver llegar al cantante y maestro Pablo Milanés, para quienes estábamos ahí fue impresionante, el compositor tan sencillo, comenzó a saludar de mano a todos. Al momento qué me presentaron con él, y saber que era de Tepoztlán, mirar su rostro de alegría y decirme “quiero ser, aunque me digan tepoztizo”.

Todos teníamos ganas de conocerle, fue tan breve pero contundente la charla, al ser un artista con gran sentimiento “Yo pisaré las calles”, lo mucho que le gustaba hacerlo entre los pueblos. En Morelos, también visito Tepoztlán. Mi caminar como promotor cultural, el estar frente a un gran personaje en todos los sentidos. Al haber estado todo el día, la pila de mi celular se había agotado, me tomaron una foto con él, desafortunadamente no llegó a mis manos. Pero, lo que sí llegó a mi vida, fue el tener la oportunidad de conocerlo, saludarlo y oír su concierto en Tlayacapan, un lugar lleno de magia, historia, cultura y tradición. Maestro, gracias por sus letras, sus canciones “Los días de gloria”, “El amor de mi vida”, “Para vivir”, “El breve espacio que no está”.

Oscar Bolaños, fundador del grupo La Santa Rumba:

Una gran historia en mi Tepoztlán. Hace aproximadamente 25 años fui por unos tlacoyos al mercado. Y aún lado de mi estaba el maestro Pablo Milanés. También comiendo y compartiendo los. Sagrados alimentos. Y le digo, ¿Pablo maestro? Y me dice si mijo yo soy. Le dije canta la de ‘Ámame como soy’, y se armó la magia. Te quiero Pablo. Vuela alto!!”.

Definitivamente, Morelos fue uno de los lugares favoritos de Pablo Milanés. Su música quedará inmortalizada y siempre presente en la memoria de muchas generaciones.

















