Omar Arellano: Un compositor con el son del chinelo en la sangre

Omar Arellano Osorio es un músico y compositor originario de Jiutepec, Morelos, ganador del Concurso de Composición Arturo Márquez en 2020 con la pieza "Chinelo Mitotiani", que próximamente sonará en el emblemático Palacio de Bellas Artes.

Es egresado de la Licenciatura en Música en el área de Composición de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM. Su obra abarca música para solistas, ensambles, coro y orquesta.

Omar destaca que su inquietud y curiosidad por la música nació principalmente de la exploración y el juego, así como de su gusto por la cultura y las tradiciones de su entorno.

"Mi acercamiento musical se da en el Grupo Amanecer de Jiutepec, Morelos, que este año cumple 40 años de existencia, y yo llego ahí por azares del destino, y empiezo a desempeñarme de manera lírica y lúdica. Comencé a tocar la guitarra y con el paso de los años se me fueron dando algunos roles dentro del grupo, para estar al frente de otros compañeros más jóvenes que querían empezar a tocar el instrumento. Y me doy cuanta que me gusta mucho esa labor, sobre todo meter mano a las canciones que se tenían que hacer, y ahí comienzo a indagar más sobre lo que puedo hacer cómo músico, y hago pequeñas piezas muy sencillas para violín y ensambles, sólo con el afán de enseñarle a alguien más", expresó Omar Arellano Osorio.

Con eso en mente, al terminar la preparatoria decide estudiar música formalmente e ingresa al Centro Morelense de las Artes (CMA) en el área de piano.

"Tocar el piano me gusta mucho, pero no soy un buen pianista ni de lejos, entonces decido dedicarme a escribir música. Termino el semestre y como estaba en propedéutico, forzosamente debía esperar un semestre para poder iniciar la licenciatura, y es justo cuando abren la licenciatura en la UAEM, entonces directamente me inscribí en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, en la licenciatura de Música específicamente en el área de Composición. Después de tres años la carrera cerró, pero afortunadamente nuestro plan continuó y egresamos como compositores".

Justo antes de egresar de la carrera llegó a su vida una de las mejores oportunidades, el Concurso de Composición Arturo Márquez, que es un certamen muy importante y destacado a nivel nacional.

Para participar decidió hacer una pieza anteponiendo algo que conoce, que tiene claro cuáles son los antecedentes, si hay algún elemento precursor y darle rienda a esta situación de la imaginación pero con un sustento del porqué. Así surge la obra "Chinelo Mitotiani", que tiene la esencia musical y sonora del tradicional son de la danza del chinelo.





Portada de la obra "Chinelo Mitotiani" creada por Benjamín Bautista. /Cortesía | Omar Arellano Osorio

Tradición morelense

Como estudiante de la carrera de composición en algún momento pensó en hacer algo especialmente con ese material que para los morelenses es muy identificable.

"Insertado en Jiutepec, cada año es saber del carnaval y las festividades. Y una vez, como parte del Grupo Amanecer, tuve la oportunidad de asistir a la misa de acción de gracias que dan los chinelos, y en la parte del Cordero, es una cosa increíble porque los chinelos se paran, se ponen a bailar y brincar, y la banda toca adentro de la misa, cosas que en otro contexto quizás estaría mal, y realmente es algo maravilloso de ver".

A partir de eso, Omar tenía ganas de hacer algo con este material y después de un proceso de investigación y ardua creatividad, culminó la interesante pieza "Chinelo Mitotiani", para participar en el concurso.

"Realicé un pequeño proceso de investigación, y lo que encontré históricamente registrado de antaño fue la música que graba la Banda de Tlayacapan de Brígido Santamaría, que está resguardado como archivo de la nación en la fonoteca nacional. Ellos hicieron una gran labor porque pusieron chinelos en diversas partes, y hay muchos sones, algunos que por la modernidad aquí en Jiutepec ya no se tocan tanto, generalmente los nuevos ya no son tan tradicionales".

Omar Arellano tomó algunos elementos de esas piezas, y por supuesto, no quería dejar de lado los antecedentes de Jiutepec porque todo lo abordó desde su perspectiva como jiutepequense.

"Hay un fragmento del baile de los huehuenches que se hace en estas regiones, mi maestro Alberto Simón Jiménez, junto a algunos amigos músicos de las mayordomías de la Parroquia de Santiago Apóstol de Jiutepec, hicieron un nuevo sonecito que se toca en las procesiones, caminatas y actividades de los huehuenches. Yo tomé ese sonecito para ponerlo en la pieza en representación de lo que pasa aquí en Jiutepec".

Aunque confiaba en que había hecho un excelente trabajo y de gran calidad, no esperaba ganar, por la magnitud del concurso, además de que consultó certámenes anteriores, y consideró que año con año el lenguaje es un poco diferente, y su pieza en el area musical tiene una formación bastante tradicional, muy convencional, muy fácil de escuchar e incluso muy popular.

"Quedé muy contento con lo que había hecho independientemente si ganaba o no, en realidad no lo esperaba y fue una grata sorpresa. El maestro Arturo Márquez me llamó personalmente para darme la noticia, fue algo increíble que significó un parteaguas muy importante en mi carrera, porque justamente en el 2020 egresé de la licenciatura, y al mismo tiempo gané este premio que ponía en representación la música morelense. Además, de acuerdo a lo que consulté, ningún morelense había ganado el concurso antes y que el maestro Márquez me dijera que la pieza está muy bien lograda, es también un gran aliciente en mi haber como compositor".

Asimismo, comenta que de manera personal, también fue una satisfacción muy grande porque logra comunicar lo que es la esencia de una tradición musical, festiva, de ritual y de varias cuestiones, en una pieza que es fácilmente identificable para la mayoría de la población.

La obra "Chinelo Mitotiani" se estrenó en octubre de 2021 en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México, a cargo de la Orquesta Mexicana de las Artes, bajo la dirección del maestro Eduardo García Barrios.





Omar Arellano estudió la licenciatura en Música en el área de Composición de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM/Cortesía | Omar Arellano Osorio



Palacio de Bellas Artes

Como parte del décimo aniversario del Concurso de composición Arturo Márquez, se realizará el evento especial "10 de 10" con dos conciertos, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez en el Palacio de Bellas Artes, donde se interpretará una selección especial de las piezas ganadoras en las ediciones del concurso.

Los conciertos serán los días 1 y 8 de febrero a las 20:00 horas en la sala principal del recinto. La pieza de Omar Arellano se presentará en el concierto del 8 de febrero, y los boletos para disfrutar de este evento están a la venta a través de Ticketmaster.

"Será la primera vez que se escuche nuestra música en el Palacio de Bellas Artes, un concierto muy especial que reconoce al maestro su labor como compositor y creador. Y a nosotros nos abre una buena referencia para nuestra vida profesional".

Próximos planes

Arellano Osorio mencionó que está trabajando algunas piezas para guitarra que debe terminar y pulir. Asimismo, tiene diversos planes a desarrollar este año.

"Estoy terminando algunas obras que están pensadas para que se divulguen en formato de trío, cuarteto o incluso de solista, para empezar con ese apartado musical. También, en octubre del año pasado vino a Morelos el Ensamble EIME desde Francia e hicieron una colaboración con la Banda de Tlayacapan donde tocaron 'Chinelo Mitotiani', y me comprometí con ambas agrupaciones para hacerles piezas musicales en ese formato, que estrenarán este o el siguiente año".

Finalmente, dijo que también está trabajando en un proyecto sobre una casa productora de audiovisuales, ya que desde la pandemia ha trabajado con otros artistas de otras disciplinas, como el escritor e ilustrador Benjamín Bautista en distintad actividades para niños, que ahora llevarán a los audiovisual.

