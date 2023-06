Octavio Jiménez presenta su obra gráfica en Xipatlani

El artista e ilustrador Octavio Jiménez originario de la Ciudad de México, presenta su obra en Xipatlani Espacio Creativo ubicado en la Casona Spencer. En ella presenta principalmente temáticas de luchas sociales, y destaca principalmente en el cómic.

Toda su inquietud por los cómics empezó al ver el trabajo de otros artistas y autores, porque concretamente se considera un lector de cómics de toda la vida.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"No provengo de familia de artistas, sino de una familia de obreros y campesinos, y desde siempre hubo inquietud por parte de mi padre porque leyéramos y llenáramos nuestra cabeza de otras cosas, pero finalmente no hubo una guía como tal, era 6 de enero y nos regalaban libros pero no se sentaban leer con nosotros. Y lo mismo con los cómics, él trabajó mucho tiempo en lo que quedaba de Editorial Novaro, la cual fue histórica en México y Latinoamérica que publicaba cómics pero también revistas licenciadas como National Geographic, y llegaban muchos cómics a casa, que podía leer, y en algún momento ya también los compraba y coleccionaba", expresó Octavio Jiménez.

Asimismo, menciona que su inquietud por el arte comenzó desde que estudiaba la preparatoria, y desde ahí forjó su camino para elegir una carrera profesional.

"La inquietud por las artes gráficas comenzó en el bachillerato especialmente en el taller de Expresión Gráfica y desde ahí surgió la idea de investigar y las influencias de otros trabajos como algo imitable y eventualmente trascendible".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Al momento de elegir una carrera universitaria, tuvo una mayor claridad de lo que quería y optó por estudiar la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Fue en el año 1998, y con todas las deficiencias que podía tener la enseñanza en esos años, fue una buena oportunidad porque tomó mayor solidez".

Entre sus cómics más destacados están:

"Nuestros derechos serán justicia"

"Historias de autodefensas"

"Historia de México X"

Así como una serie de ilustraciones basados en temas sociales y culturales.

Y respecto a las obras que tiene a la venta en Xipatlani, explicó que, hay una selección orientada a los animales fantásticos al que llama Animalario Fantástico de los relatos indígenas de este país.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Uno es un Venado azul con fondo amarillo y con el corazón del peyote. Esa la hice específicamente cuando estaba muy álgido el tema de la explotación del lugar sagrado de los Huicholes, para colaborar de una forma solidaria, con la venta de mi obra y de otros artistas. También hay figuras del Colibrí, Serpientes Águilas y Xolos".

En otras de sus obras, presenta parte de un cómic que habla sobre la policía comunitaria de Guerrero y como desde hace años se organizan y gestionan para el trabajo y para defenderse.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Son historias que no son muy lejanas a lo que me ha pasado a mí, hay similitudes, y sería muy complicado para mí hablar de otros tipo de historias distintas".

Y finalmente, presenta ilustraciones en referencia a las máscaras tradicionales de la Danza de los Tecuanes.

"Es un trabajo residual, en algún punto del cómic un personaje usa una máscara de tigre de la Danza de los Tecuanes y fue empezar a investigar de dónde vienen, dónde se usa, para qué se usa con los medios qué tenía a mi alcance, que en este caso es Internet y me di cuenta de que había distintas en diferentes pueblos del mismo Guerrero. Me pareció muy importante abordar esos usos rituales y religiosos de un montón de máscaras en México".

Puedes encontrar y adquirir parte de su obra en Xipatlani Espacio Creativo en la Casona Spencer, así como diversas propuestas de otros artistas.

Conéct@te:

Instagram: @moztadio