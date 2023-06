Nacho Fentanes: un mentor y guía para encontrar la vocación

Nacho Fentanes cuenta que desde pequeño tuvo inquietud por el teatro y la actuación, y con el apoyo de su madre logró hacer su sueño realidad: “El teatro es con lo que nací, desde muy chiquito me gustaba todo eso, cantaba en la escuela y en las reuniones familiares. Por ejemplo, con las canciones que me enseñaban en el kinder me paraba en la silla y les decía a todos pongan atención, y hacía mi show”.

A los cinco años tuvo su primer contacto con el teatro en un taller de una casa de cultura en Zitácuaro, Michoacán, y aún tiene algunos recuerdos del salón, de que él era el más pequeño y de todos esos ejercicios de teatro donde los demás gritaban y brincaban, algo que le dejaba una sensación de impacto.

“Posteriormente, en primero de primaria nos llevaron al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México, un lugar con las características de un teatro clásico, formal, con palcos, murales y candelabros, que de inmediato me llamó mucho la atención y por alguna razón le dije a mi mamá que yo quería hacer eso. Ella buscó la manera de meterme en cursos o que en la escuela hubiera talleres, y así de manera ininterrumpida comencé haciendo teatro escolar”.

Nacho tenía claro que debía estudiar la licenciatura en teatro, pero en la preparatoria conoció la compañía productora Actitud Producciones, de Javier Fernández, a quien considera su mentor, y empieza a trabajar con él de manera formal.

“Ahí afiancé mi formación y gusto por dedicarme a esto y le veo un camino real. En 2006 me fui a Tijuana y me desempeñé como director y productor en una sucursal de Actitud Producciones allá; me empecé a medir en muchas cosas de manera profesional y me di cuenta que prepararme de manera más amplia me serviría como productor. Ahí decidí estudiar Ciencias de la Comunicación y comencé a desempeñarme en otras cosas del show business, a incursionar en radio, televisión y a escribir guiones. Además, encontré ese gusto también por el cine, un área que poco he explorado pero me gusta mucho”.

En 2010, Fentanes regresó a Cuernavaca y fundó la compañía de teatro CREA Movimiento Cultural, con la que ha cosechado éxitos durante 13 años, con una variedad de proyectos teatrales y contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de actores y actrices en Morelos.

Cortesía | Nacho Fantanes

"Por esta inquietud artística al cien por ciento surge CREA Movimiento Cultural, que se inspira en proyectos de los que vengo, pero que ha evolucionado a lo largo de 13 años hasta convertirse en una compañía productora de espectáculos, siendo compañía teatral, enlace de casting y brindando asesoría y consultoría a otros proyectos".

“Con CREA hemos realizado productos de calidad, profesionales y experiencias que siempre tienen el objetivo de dejar un mensaje y valores que aporten algo a la sociedad, llevando teatro a distintos rincones de Morelos y en estados aledaños, que nos han forjado un camino y una experiencia increíble. Además nos hemos convertido en un espacio para la gente que no tiene la posibilidad de pagar una academia y que no tienen una educación convencional del arte”, agrega.

A la par de los proyectos con CREA Movimiento Cultural, desde 2021 Fentanes comenzó a trabajar y colaborar con proyectos para Netflix y Universal, principalmente, desde la trinchera como actores y en la dirección de manera personal.

“Hoy vivo al cien por ciento del negocio del espectáculo. Es algo que me llena de orgullo y gusto, pero hay cosas más valiosas como ser la espinita para que otras personas encuentren su vocación. Me da mucha alegría ser un mentor y guía, y sé que es una responsabilidad porque la gente te entrega sus ilusiones en la mano y debes cuidarlas mucho, pero aquí seguimos fomentando liderazgos y consolidando cada proyecto y mi trayectoria en este hermoso camino”.

Sin duda, Nacho es uno de los actores y productores de teatro más destacados en Morelos con un amplio repertorio de obras importantes como "Drácula, el musical", Sofía y los cuentos, La banda de Navidad y Amigos del corazón, entre otras.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Comenzamos a trabajar de la mano de otra empresa llamada Enigma Room, dedicada a los cuartos de escape y al entrenamiento, y se convierte en socio estratégico. La primera invitación a participar fue en un proyecto basado en la trilogía de películas La calle del terror, de Netflix, para su promoción en Ciudad de México donde nos invitaron como actores”.

A raíz de eso se abrieron nuevos proyectos y oportunidades: “Posteriormente siguió una producción para la promoción de la película Teléfono Negro, donde me tocó hacer el casting e involucrarme en el vestuario, todo bajo licencia y estándares muy altos. Y después, con la visita de Jamie Lee Curtis para promocionar la película Halloween Ends nos tocó hacer una selección para el Michael Myers mexicano, y fue una experiencia muy interesante, incluso trajeron una réplica del vestuario desde Estados Unidos, fue un gran reto profesional”.

Hace un par de meses Nacho comenzó a trabajar en un proyecto que es una experiencia basada en la serie de Netflix, La casa de papel, en Monterrey, Nuevo León.

Cortesía | Nacho Fantanes

“Me invitan a participar como director de casting y actores. Se trata de un mega escape room donde la gente se convierte en parte de la banda y participa en un atraco. Este proyecto cuenta con tecnología de punta que hace qe todo sea autónomo al combinar tecnología con la actuación en vivo. Recientemente se estrenó y estará durante tres meses”.

"Realmente me llena de orgullo y también de mucha responsabilidad, confío en que seguirán los proyectos". Y en Morelos por supuesto que los proyectos continúan, pues en el marco del 13 aniversario de CREA Movimiento Cultural, próximamente tendrán el reestreno de la comedia "La Oficina" con un elenco nuevo y una concepción diferente de la obra. Además de que actualmente están en la preproducción de una obra inédita que es un musical que une a muchos talentos de Morelos.

"Estamos muy contentos con este nuevo proyecto porque encaja en lo que siempre le ha interesado a CREA, dejar una reflexión y aprendizaje en el espectador. Además, implica crecimiento y salir de nuestra zona de confort". Con su llegada a Monterrey se ha dado inicio a las operaciones de CREA Movimiento Cultural en esa ciudad, como una franquicia, bajo la dirección de Ximena Bustos, quien además es pionera y fundadora de la compañía desde hace 13 años.

A través de la compañía, Nacho ha impulsado el talento de muchos niños, jóvenes y adultos en el mundo de la actuación, preparándolos en este camino y abriendo diversas oportunidades para que se formen en escena: