Mariel Avilés emprende con jabones artesanales

Muchas mujeres han encontrado en el emprendimiento una forma de salir de adelante laboralmente, además de poner en práctica sus habilidades y conocimientos para crear sus propios productos. Ese es el caso de Mariel Avilés, una mujer morelense que realiza jabones a base de aceite de coco y en cinco años, ha logrado consolidar su proyecto y propia marca de forma independiente.

"Es una historia que comenzó de una forma muy triste, yo estaba en una depresión, pasando por momentos muy difíciles de la vida. Pero me llegó la oportunidad de empezar con la elaboración de los jabones, como una forma de pasar el tiempo y vi también una oportunidad de comenzar a trabajar. Inicié sólo con 10 jabones que me dieron mucho resultado y de ahí me fui para adelante", expresó Mariel Avilés.

Con el paso del tiempo, la joven ha logrado crear su propia marca de productos y posicionarse en el mercado independiente a través de los distintos bazares y espacios que existen en el estado.

"Mi marca se llama 'Samovila' y el slogan es 'regalos de la naturaleza'. Los productos principales son los jabones a base de aceite de coco que cuentan con propiedades terapéuticas".

Actualmente, cuenta con una variedad de 35 jabones realizados con productos naturales, y cada uno destinado a una función terapéutica en especial.

"Tenemos una gran variedad, por ejemplo de carbón activado que ayuda para el acné; de lavanda para dormir bien, y otros humectantes, antioxidantes y para pieles sensibles, entre otros, incluso contamos con una línea especial para personas diabéticas".

Además de los jabones, actualmente Samovila maneja otros dos productos muy importantes, repelente para moscos hecho a partir del destilado de la planta citronella. Y las esencias especiales para masajes, que son en cinco presentaciones, de naranja, eucalipto, rosas, lavanda y romero.

"Con los años y viendo que realmente disfruto mucho esto, me aferré a la marca e investigué todo para lograr crearla y hacer realidad los sueños que tiene una emprendedora. Al principio manejaba muchos productos, pero he decidido enfocarme en esos tres, para brindar la mejor calidad".

Además, suele manejar otros productos que no precisamente son de su marca, pero se ha convertido en distribuidora de los mismos, estos son CBD y sal de chile cien por ciento oaxcaqueña, que es ideal para acompañar el mezcal.

Mariel Guadalupe Avilés, es un ejemplo de las mujeres que buscan su propio emprendimiento para salir adelante, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades, generando su propia economía y con el objetivo de inspirar a otras mujeres.

