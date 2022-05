Lynnette Campos presenta el proyecto artístico "Neocigarra"

La artista Lynnette Saraí Campos Jiménez, fue beneficiaria del PECDA en la categoría de Medios Audiovisuales con el proyecto “Neocigarra”, un proyecto que aborda las creencias populares desde el arte digital. La concepción del mismo, se desarrolla a partir de los relatos de sus padres y abuelos, alrededor de las Cigarras.

La artista parte desde la creencia muy general, de que las cigarras emiten su canto porque piden que llueva o porque se acerca la lluvia.

"En mi niñez creí que aquel relato que siempre me contaban era real, al comenzar a cantar las cigarras llegaba el verano. Todo esto reforzaba mucho la creencia, después crecí y me di cuenta que no era real, el relato. Una cosa la ciencia y otra la mitología. Aún así, me fui por el relato, me gustaba mucho pensar que las cigarras cantaban para pedir al cielo que lloviera, de esta idea surge el proyecto", expresó Lynnette Saraí Campos Jiménez.

Es así como retoma el relato y lo trabaja en su proyecto artístico, la cigarra ya no avisa cuando va a llover, sino que te avisa cuando hay cambios de contaminantes del ambiente, es una lectura.

Cabe destacar que este proyecto lo inició en el 2015, y ahora con el apoyo del PECDA logró ampliarlo y pudo investigar más sobre la vida de las cigarras, entre la pieza y la proyección audiovisual podemos ver el video que muestra parte de esta investigación.

"Es un trabajo multidisciplinario a través de censores, es decir, tiene un circuito adentro, a la vez se conectan a un servidor que mide la calidad del aire de Cuernavaca, Cuautla y Ocuituco. Tiene un sensor que cuenta con la cantidad real del aire por el dispositivo, la cigarra está elaborada de latón. Emite un ruido, como el de la cigarra real ya que no quise cambiarlo para que las personas se familiarizaran con el canto. Así para que los habitantes de los municipios donde se realiza el proyecto identifican la sabiduría popular sobre el sonido de la cigarra".

Asimismo, la artista dijo que fue cuando tuvo un mayor acercamiento a la ciudad, y los sonidos se convirtieron en máquinas, autos y murmullos; y el sonido de una cigarra no tenía lugar ahí, eso también fue parte fundamental del proyecto Neocigarra.

La concepción del proyecto se desarrolla a partir de los relatos de sus padres y abuelos / Cortesía | Lynnette Campos

"Todo comienza con la idea imaginaria de cómo pude ser la evolución o mutación de un ser, debido a factores externos, creando una metáfora sobre la evolución natural en una ficción. Así Neocigarra, es una especie adaptada a la actualidad y modernidad, ahora su canto no anuncia la lluvia, sino que emite su sonicidad al detectar cambios en los contaminantes del ambiente".

Para la construcción de las estructuras se inspiró en tres distintas especies de Cigarras, una de ellas es Hadoa paralleloides que se pueden observar en Ocuituco.

En su proyecto, las piezas que presenta, el cuerpo de la Neocigarra dependiendo de la especie, es metálico o de filamento PLA. Como adaptación no tiene órganos internos, en su lugar tiene un circuito electrónico que hará funcionar, con una bocina por donde transmite sus sonidos, LEDs como señal de tipo de especie a la que pertenece y un microcontrolador que se encargará de gestionar la información recibida. Adaptando el imaginario colectivo a los nuevos tiempos.

La artista realiza una bitácora del proyecto "Neocigarra" a través de u a página de Instagram. Asimismo, está presente en la exposición que se muestra en el Centro Cultural Jardín Borda, sobre la muestra de resultados del PECDA.

Conéct@te:

Instagram: @neocigarra





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!