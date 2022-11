María Katzarava triunfa como La Catrina en "El último sueño de Frida y Diego"

Recientemente fue el estreno mundial de "El último sueño de Frida y Diego" (The Last Dream of Frida and Diego) de Gabriela Lena Frank en el San Diego Civic Theatre, que cuenta con la participación de artistas mexicanos, como la soprano María Katzarava, quien interpreta a La Catrina y en entrevista nos cuenta sobre su participación.

"El ultimó sueño de Frida y Diego" es la primera ópera de la compositora Gabriela Lena Frank, ganadora del Grammy, y el libreto está escrito por Nilo Cruz, ganador del premio Pulitzer.

Esta ópera es una historia de ficción inspirada en las vidas de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera. Con esta pieza la directora y dramaturga Lorena Maza (México) y el director de orquesta Roberto Kalb (México) debutan con la compañía.

La obra está protagonizada por la mezzosoprano Guadalupe Paz como Frida; el barítono mexicano Alfredo Daza en el papel de Diego; la soprano mexicana María Katzarava como la Catrina y el contratenor Key’mon Murrah en el papel de Leonardo, todos en debut con la compañía.

La historia se sitúa tres años desde la muerte de Frida, y Diego lleva el duelo de su esposa. En el Día de Muertos reza para que ella regrese y la Catrina, guardiana del inframundo, concede el deseo permitiendo que Frida y Diego revivan su apasionado romance una vez más.

"Estoy muy contenta, la Catrina es un rol espectacular, muy fuerte e importante en esta obra y que tiene una participación constante. Lo que más me gusta son todos los colores que uno puede hacer con este personaje es de los roles que más me han gustado disfrutar en mi carrera", expresó María Katzarava.

Asimismo, comentó que desde 2019 comenzaron a trabajar con la compositora y el escritor, y se realizaron alrededor de tres workshop, para hacer cada personaje a la medida de los artistas.

"La Catrina es un personaje que se trabajó a mi medida, está hecha exactamente para mi voz. Ha sido un personaje, musical y armónicamente muy difícil, representa un reto importante porque tiene muchos colores fuera de la ópera como gritos y garraspeos".

Asimismo, menciona que la Catrina ha sido una revelación para ella, y que todos han quedado gratamente sorprendidos con el personaje porque da para mucho, además del vestuario y diseño de maquillaje que es impresionante.

María Katzarava es una cantante de ópera mexicana, quien ha destacado internacionalmente / Cortesía | María Katzarava

Frida Kahlo y Diego Rivera han inspirado a generaciones de artistas y esta ópera nueva explora la relación entre dos grandes artistas mexicanos. Durante la celebración de Día de Muertos, rodeados de velas y el aroma de la flor de cempasúchil, el gran muralista Diego Rivera añora ver una vez más a su fallecida esposa Frida Kahlo. La Catrina, guardiana de las almas, se acerca a Frida en el más allá y le explica que Diego necesita desesperadamente a su amada esposa ya que el fin de su vida se aproxima. Serán sólo 24 horas en las que Frida y Diego podrán revivir aquel tumultuoso amor a través de sus pinturas y estrechar esa pasión que compartían.

Las funciones se realizan en el San Diego Civic Theatre en Estados Unidos, su estreno fue el 29 de octubre, con una función el 1 de noviembre. Y las siguientes serán el 4 y 6 de noviembre.

María Katzarava es una cantante de ópera mexicana, quien ha destacado internacionalmente y ha ganando el primer lugar en la competencia Operalia en Canadá en las categorías de ópera y zarzuela.

"Toda mi familia es músico, mis padres eran violinistas de la Sinfónica Nacional, desde los tres años me pusieron el violín en las manos y me llevaron por ese camino. La vida me cambió al canto, algo que siempre me gustó pero no quería hacer opera sino pop".

A los 17 años de edad comenzó su carrera profesionalmente y ha llegado a importantes escenarios al rededor del mundo con producciones muy exitosas.

"Es un regalo de la vida, me siento muy afortunada de tener una carrera como esta, es un oficio precioso, somos muy poquitos los que nos dedicamos a esto en el mundo y vivir de esto es algo increíble", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @mariakatzaravaofficial

Facebook: /Katzarava







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!