Mal malario sorprende con nuevo disco y concierto en el Ocampo

La agrupación morelense Mal Malario hizo vibrar el escenario del Teatro Ocampo con un concierto especial multidisciplinario, para presentar de manera oficial su nuevo material discográfico llamado "Gente".

En esta presentación, la banda de hip-funk-rock deleitó al público con su característico estilo y ritmo, con un concierto lleno de buen humor, irreverencia, mucho talento y calidad musical.

Para dar inicio a la gran noche, apareció en escena, un peculiar y ermitaño escritor, que apenas y sale a la cafetería del edificio donde vive. Él es Claudio Magno (Oscar Flores Acevedo), quien sólo está ahí para concentrarse en lo que escribe en su vieja máquina de escribir, mientras bebe café y admira a Marina (Dipa Rubio), la mesera del lugar, de quien está enamorado.

Claudio y Marina intercambian algunas palabras, y la conversación se torna muy interesante cuando él le cuenta que escribe la obra de ficción “Éxitos Incompletos”, historia en la que surge Mal Malario, banda ficticia integrada por varios amigos que quieren completar lo que quedó pendiente en la adolescencia. El sueño de Marina es cantar con una banda, y Claudio lo hace realidad al incluirla como corista de esta agrupación musical.

Esta fue la primera escena del concierto multidisciplinario. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Posteriormente, aparecieron en escena los talentosos músicos Maitreya (voz), Merlino (bajo), Galo (DJ), Ollin (batería) y Kidwin (guitarra), para comenzar con el concierto e interpretaron el tema "No está divertido", el cuál se incluye en su anterior EP "Hombre saliendo del psicoanalista".

Durante el concierto Mal Malario interpretó temas de sus anteriores producciones y también las que se incluyen en el álbum "Gente". Mientras en la pantalla se proyectaron los trabajos visuales del artista Javier Ocampo.

Algunos de los temas con los deleitaron al público fueron "Viejos modernos", "Jerez", "Gente", "La casa se quema", "Antisocial", "Qué voy a hacer sin ti" y "About to come", los cuales se incluyen en el Lado A del álbum "Gente".

Asimismo, interpretaron temas otros de sus temas ya conocidos, qué fueron coreados por el público como, "Hablando de perros", "Escala en Dallas", "Vecina", "Sueños", "Miedo" y "Danza de la lluvia".

El grupo deleitó al público fueron "Viejos modernos", "Jerez", "Gente", "La casa se quema", entre otros. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

En un intermedio, aparecieron nuevamente Claudio Magno y Marina, y ella le cuenta que está muy feliz siendo corista de Mal Malario, y que su sueño se ha hecho realidad, ambos se miran muy enamorados y ella convence a Magno de salir de su encierro y olvidar su fobia a los mosquitos, y disfrutar la vida a su lado.

Fue así como la noche musical transcurrió y el público disfrutó de un excelente concierto de aproximadamente hora y media, con la genial participación de Mal Malario, el actor Oscar Flores, la actriz y corista Dipa Rubio y la corista Julie Abdala.

La banda se despidió del escenario, pero el público pidió una canción más, por lo que salieron nuevamente para cerrar la noche con el tema "Hablando de perros", y para grabar un video especial, los asistentes apoyaron con peculiares sonidos de ladridos en los coros.

El Lado A del disco "Gente" cuenta las historias de las personas que habitan en el mismo edificio que Claudio Magno, historias que hacen imaginar personalidades y facetas de los también residentes ficticios. No dejes de escucharlo en tu plataforma musical favorita.

