Magda Torres Gurza presenta su calendario 2023 en el Mucic

La pintora mexicana Magda Torres Gurza ha destacado a nivel internacional por su increíble obra hiperrealista, y para compartir un poco de su talento con amigos cercanos y público en general, presentó en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) su calendario 2023, el cual está ilustrado con imágenes de sus maravillosas pinturas.

Para esta especial presentación, la artista estuvo acompañada por Demetrio Chavira de la Torre, Secretario Particular del Presidente Municipal de Cuernavaca, y Ricardo Camacho, curador y coleccionista de arte internacional, quien fue el encargado de seleccionar las imágenes para este calendario.

"En sus obras, Magda tiene muchos elementos, que si las analizamos podemos encontrar infinidad de cosas que con el paso del tiempo se han convertido en parte de su sello personal. Ella es muy transparente y de acuerdo con sus emociones y alegrías, es lo que plasma. Nos muestra con gran detalle lo que es ella y cómo es", expresó Ricardo Camacho.

Magda Torres Gurza resaltó que, la idea de realizar un calendario es con el propósito de generar entre los amantes del arte, el espíritu de altruismo y solidaridad con las causas a favor de niñas y niños en condiciones de marginación, sin acceso a la educación y alimentos básicos, así como también apoyar a la niñez que enfrenta alguna discapacidad.

Asimismo, la artista comentó que la primera vez que hizo un calendario fue porque un impresor le pidió utilizar su imagen para unos calendarios y repartirlos con sus clientes; así se realizó por varios años consecutivos. Y señaló que este año no iba a haber calendario, pero un día recibió la llamada de Ricardo, quien le propuso la idea de hacer el calendario ellos mismos.

"Agradezco mucho que les voy a poder acompañar todo el año y espero que el 2023 sea de muchas bendiciones, y que en el calendario escriban muchas cosas padrísimas, y todos sus proyectos y que no haya taches de cosas que no", comentó Magda Torres Gurza.

Finalmente la artista agradeció el apoyo de Luz María Zagal, presidenta del Sistema DIF Cuernavaca y de José Luis Urióstegui Salgado, presidente municipal por las facilidades para realizar la presentación y entrega de estos calendarios, que de manera gratuita fueron distribuidos a los asistentes durante esa tarde.

Acerca de la artista:

Magda Torres Gurza es una reconocida pintora hiperrealista. Su técnica se basa en la representación de los elementos más allá del realismo. Sus pinturas al óleo destacan por contener detalles, símbolos ocultos y destellos de luz que pueden encontrarse sólo si se observa con atención cada una de sus obras.

Debido a su gran talento ha recibido múltiples reconocimientos por parte de Bellas Artes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y diversos museos en los que ha expuesto, como: Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros, Museo José Luis Cuevas, Museo Torres Bicentenario, Museo de la Memoria y Tolerancia, Museo Fundación Santiago Carbonell, entre otros. Por igual es galardonada como Miembro de Honor por el Consejo Internacional "Las Naciones Unidas por las Artes y las Ciencias" (United Nations of the Arts and Sciences).

Cuando tenía 18 años, Magda recibe un fuerte golpe en el ojo derecho durante un partido de squash que amenazó con la pérdida del globo ocular y, con eso, su visión. Milagrosamente, el ojo sana totalmente ante la asombrada mirada de los médicos y es, entonces, cuando decide entregarse de lleno a la pintura.

Derivado del accidente, y durante algún tiempo, Magda percibe destellos de luz que decide incorporar a su trabajo, sin saber que estos se convertirían en su firma visual, encontrándose ahora presentes en cada una de sus obras.







