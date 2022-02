Lucy Lara impulsa el poder de la imagen a través de sus libros

La reconocida escritora y conferencista Lucy Lara, cuenta con una amplia trayectoria de más de 25 años en la industria editorial, enfocada en el tema de la moda, que es lo que más le apasiona; siempre proyectando la importancia de la imagen y el poder interior de las personas. En entrevista, habla sobre su participación en el libro "Valientes" publicado en el 2021 por Penguin Random House, bajo el sello Aguilar, así como sus planes para este año.

En el libro “Valientes” 53 escritoras, entre ellas Lucy Lara, escriben acerca de 52 mujeres que abrieron brecha a nivel internacional, con increíbles historias y hazañas, rompiendo esquemas y estigmas. En este libro, Lucy estuvo a cargo de la biografía de Coco Chanel para el eBook y libro, así como de la grabación de la misma en el audiolibro.

“Me llamaron antes del verano para participar, me eligieron junto a 52 autoras más, con perfiles muy específicos para escribir sobre 52 mujeres que abrieron brecha y que marcaron el camino, para todas las que estamos ahora. A mí me asignaron a Coco Chanel, que es una de mis favoritas y fui muy feliz de escribir sobre ella, tego muchos años en la moda y la admiro totalmente, y descubrí cosas buenas y muy interesantes”, expresó Lucy Lara.

La escritora ha leído diversos libros sobre Chanel, y descubrió diversas contradicciones en los distintas autobiografías, pero nos cuenta cómo fue ese proceso para crear este texto y plasmar en el libro, un ensayo muy interesante.

“Yo creía que conocía a Coco Chanel al derecho y al revés, porque había escrito mucho sobre ella, había visitado su departamento, la habitación donde ella se quedaba y debo tener unos 20 libros de ella; entonces pensé que iba a ser como un paseo por el parque escribir sobre ella, me eché de nuevo todas las biografías que tenía y descubrí que sus tres autobiografías que ella dictó, eran diferentes, hay muchos datos que no coinciden, como su número de hermanos, sobre unas tías, cuánto tiempo estuvo en el internado, vi que mentía sobre su pasado.Fue complejo ubicar qué poner, hablé a Chanel para preguntar la historia oficial, pero al final decidí ya no poner nada de eso porque son tan cortos los textos que me enfoqué en su carrera como diseñadora que es muy controversial porque le adjudican muchas cosas, pero también se reconoce que hizo una serie de tendencias que afortunadamente se quedaron en nuestro guardarropa”.

En este libro podemos encontrar también a increíbles mujeres como Marie Curie, Ophra Winfrey, Aretha Franklin, Elisa Carrillo, Malala Yousafzai, Rosario Castellanos, Sor Juana Inés de la Cruz, Simone de Beauvoir, Violeta Parra y Gabriela Mistral, entre otras.

“Es un libro muy interesante, para hombres y mujeres, porque aunque sólo habla de mujeres a los hombres también debe interesarles quienes fueron las mujeres que marcaron historia y abrieron el camino para las que venimos. Y también me parece un libro muy interesante para las niñas, enterarse de la visión de cada una de esas mujeres que van en todas las épocas y descubrir que hemos tenido un legado muy importante por parte de ellas, pero también saber de los obstáculos que tuvieron que pasar. Es un libro maravilloso porque escogieron a la autora precisa para hablar de cada mujer”.

Lucy Lara estudió la licenciatura en Comunicación, pues sabía que escribir era su gran pasión, a partir de ahí, comenzó a prepararse en distintos temas y a tomar caminos diversos que hoy la llevan a consolidarse como escritora de moda.

“Estudié Comunicación, y en ese tiempo tenía que buscar una especialización y lo hice en Guionismo televisivo, porque quería escribir, esa era mi verdadera vocación. Pero cuando trabajé como guionista, no me sentía completa, sentía que algo me faltaba y decidí regresar a mi plan original que era ser diseñadora y me fui a Los Ángeles a estudiar Diseño de Modas y trabajé por varios años, y alguien me propuso escribir sobre moda y dije, esto es lo mío. Si pudiera regresar el tiempo, hubiera estudiado Periodismo, y seguro me hubiera ahorrado mucho. Llevo muchos años como periodista, pero sé que todo suma y haber escrito guiones me dio otro tipo de redacción, con algo más platicado que eh plasmado en mis libros”.

Cortesía | Lucy Lara

En 2011 junto a Antonio González de Cosío, publicó el libro “El poder de la ropa”, edición que ha tenido varias reimpresiones, cuenta con versión en eBook y se ha posicionado en los primeros lugares de venta en la categoría de moda.

En 2015 publicó su segundo libro y su correspondiente eBook llamado “El poder de tu belleza”, en donde demuestra que la belleza se trabaja de adentro hacia afuera, a través de la investigación, entrevistas a expertos en la materia, consejos prácticos y una experiencia de más de dos décadas escribiendo sobre ese tema.

Dos años después, lanza su tercer libro, “Imagen, actitud y poder” con la Editorial Penguin Random House. A finales de 2017 fue galardonada con un prestigioso premio por su trayectoria editorial otorgado por Fashion Group International México y nombrada, por Compra Moda Nacional, como una de las personas que hicieron la diferencia en la moda mexicana durante ese año.

Asimismo, en 2019 publica “Estilo y Poder” una edición llena de fotografías y consejos para conocer las reglas de la moda y después romperlas para gozarla.

“Llevo cuatro libros y la participación en el libro de ‘Valientes’, en la mayor parte de ellos hablo de la imagen como una fuente de poder en hombres y mujeres, incluso en uno de ellos hablo de la actitud y el poder; porque creo que el poder es la seguridad que todos llevamos adentro. A través de mi obra me he dedicado a hacer conferencias, cursos para despertar el poder de las personas, no porque yo se los vaya a dar, sino porque todos lo tenemos, yo lo único que hago es recordarles y tengo diversas técnicas para sacarlo, y una de ella es a través de la imagen y la actitud, para sacar todo eso que nos dará seguridad”.

Para este año, Lucy Lara estará realizando distintas conferencias y talleres, además de que ya está preparando su próximo libro.

“Durante la pandemia la hemos pasado mal, y hemos tenido que reencontrar una manera de vernos y reubicarnos y en eso me estoy concentrando, en cómo podemos sentirnos bien a pesar de lo que nos haya sucedido en estos tiempos tan complicados, y es lo que estaré plasmando en mis próximos proyectos. Espero que sea un año poderoso para todos”

Finalmente, la escritora invita al público a comprar libros, y seguir disfrutando de los contenidos que ofrecen, ya sea en libros físicos, en en formato eBook o audiolibros, pues el consumo de éstos ayuda a mantener activa la industria editorial, que es tan importante en nuestra cultura.

Conéct@te:

Instagram: @lucylara_art

Facebook: /LucyLaraPoder





