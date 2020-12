Los maestros de Morelos y su participación en los nuevos partidos políticos

Los acontecimientos recientes de protesta por falta de pago a los maestros homologados, así como los pensionados y jubilados pertenecientes a la sección 19 del SNTE en Morelos, traerá consecuencias en el ámbito político partidista, ya que amenazaron al partido MORENA y PES de un voto de castigo.

Ya son 22 partidos políticos estatales en Morelos con la aprobación del IMPEPAC de once nuevas organizaciones, algo inédito en el país, los que estarán participando en las elecciones a diputaciones locales y ayuntamientos el 6 de junio del 2021 en el estado de Morelos.

En algunos nuevos partidos son de génesis magisterial, lo que dividirá más aún la unidad sindical, que traería como consecuencia que en la cámara de diputados locales no puedan ocupar un curul los maestros y maestras, que son de vital importancia para que desde esa trinchera legislativa se apoye al magisterio.

Ya con los partidos con anterior registro, el SNTE tiene como brazo político institucional al Partido Nueva Alianza, que últimamente ha sufrido de falta de lealtad de muchos que han estado al frente de la organización política y que andan de un partido a otro como mercenarios al mejor postor, así como quienes fueron apoyados para ocupar cargos a nivel estatal y federal.

Todo indica que el PNA participará junto con los partidos, MORENA, PESM, PT y VERDE en las elecciones a diputados locales con la novedad que se redujeron de 18 a 12 distritos, lo que será mucho más reñidas dichas elecciones.

El Partido Redes Sociales Progresistas que por ley no pueden aliarse con ningún otro partido, pero que tiene la simpatía del Senador de la República por Morelos y de la Maestra Elba Esther Gordillo, además de buscar apoderarse de la sección 19 del SNTE buscarán colocar de candidatos a docentes, sobre todo de la zona oriente del estado, una fractura más a la unidad magisterial.

El Partido Futuro quién preside Fidel Demédicis Hidalgo, ex Senador de la República por el PT, ex diputado local por el PRD y ex miembro del comité de la sección 19 del SNTE, y que cuenta con corrientes disidentes de maestros, que con su actuar beligerante sumará una parte del magisterio, recordando que en su momento siendo senador abanderó un movimiento de los maestros homologados junto con el nuevo secretario de los homologados Luis Manuel Guerra Franco y que su intención más que nada era venganza contra el entonces gobernador Graco Ramírez.

Interesante será que postura tendrá en nuevo frente disidente sindical formado por el Movimiento Magisterial de Bases de Morelos que representa Alejandro Trujillo, Maestros Independientes por la Educación con Elena Aragón, El Poder de la Educación y la Sociedad quien es encabezado por Fernando Salgado y Expresión Democrática Educativa que representa Margarita Hernández, quienes son seguidores fieles de AMLO, por lo tanto son de seguidores de MORENA, tanto así que uno de ellos tienen una caricatura del hoy presidente en los encabezados de sus documentos de expresión sindical, la gran duda: ¿se unirán con el Partido Nueva Alianza?

El Partido Movimiento Alternativa Social MAS (uno de dos con esas siglas) incorpora al ex diputado federal por el PRI y muy cercano en su tiempo a la cúpula del CEN del SNTE Matías Nazario, quién posiblemente buscará a liderazgos dentro del magisterio de Morelos.

De los otros partidos políticos el apoyo de los maestros será muy poco, tienen otros sectores políticos tanto religiosos, agrícolas, empresariales y de corporativos sindicales diversos.

Debido a todo esto, el voto de los maestros y maestra (y sus familias) de Morelos se atomizará. Un ejemplo de ellos es el municipio de Tlalnepantla, donde con padrón de menos de 5, 000, puedan existir 22 candidatos a la presidencia municipal.

Interesante el panorama electoral para el Estado de Morelos el próximo año.