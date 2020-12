La praxis docente post-covid-19

La práctica docente no será la misma después de la pandemia, pero ¿cómo será? ¿los alumnos serán los mismos? ¿los docentes estarán a la altura de los nuevos retos de educar?

Iván Illich en su obra, “la sociedad desescolarizada” publicada en 1978, en su introducción menciona que nunca puso en duda el valor de hacer obligatoria la escuela para todos y que, para la mayoría de los seres humanos, el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. Valentina Borremans, directora del CIDOC (Centro Cultural de Documentación) de Cuernavaca, Morelos constantemente me urgía a poner a prueba nuestro pensar enfrentándolo a las realidades de América Latina y de África; propone que no solo las instituciones sino el ethos de la sociedad debe ser «desescolarizados». Propone que aumenten la oportunidad para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de compartir, de interesarse.>>

La mayoría de nuestros alumnos han sido “educados” en nuestras escuelas de forma epimeteica, ¿cuántos jóvenes no sólo vienen a la escuela a sentarse de forma pasiva sólo para pasar las materias? ¿Cuántos de ellos sólo están a la expectativa de lo que el maestro diga para ellos poder actuar? ¿Cuántos de ellos no pueden prever lo que los lleva a la toma de malas decisiones? E incluso, ¿cuántos de ellos no dan por verdadero que todo lo que hay en Internet es indiscutible, aceptando cualquier página como ¿el Oráculo de Delfos?, manifestando que no quieren pensar, porque pensar cansa.

Un parteaguas sin duda alguna es el efecto de la pandemia por el COVID- 19 que, desde el mes de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo 02/03/20 ordenó la cancelación de las clases presenciales, lo que trajo como consecuencia el cambio de la enseñanza en todos los niveles educativos, tanto público como privado.

De pronto todo cambió, todos confinados y desde los diferentes dispositivos electrónicos, padres de familia, alumnos, docentes, directivos y tutores se vieron en la necesidad de realizar las actividades académicas a través de plataformas, sitios web, redes sociales y teléfonos celulares para cumplir con el resto del ciclo escolar 2019 -2020, pero la pandemia siguió y se inició el siguiente ciclo escolar 2021-2022.

Sin haber vacunas ni tratamiento efectivo las clases seguirán siendo en forma no presencial, pero ¿qué pasará cuando todos regresen a sus escuelas?

Ni los alumnos, padres de familia y maestros serán los mismos, todo habrá cambiado desde diferentes perspectivas, los alumnos más habilidosos en el manejo de la información, más autónomos en su aprendizaje, se modificó su forma de aprendizaje, los maestros también lograron nuevas formas de enseñanza, ya no será una educación enciclopédica, tendrá que ser más vivencial para que resuelva problemas en cada situación acorde al tema a desarrollar, más pragmática y menos romántica.

Esto tendrá que influir para que las planeaciones didácticas sean modificadas acordes a las nuevas características de los alumnos, los nuevos ambientes de aprendizaje, generar con mayor énfasis el aprendizaje colaborativo, así que las estrategias de aprendizaje deberán ser también adecuadas. Nada será igual, pero es una gran oportunidad para mejorar la calidad de la educación.

La Educación Basada en Competencias que se propuso en el anterior modelo educativo, tomará mayor relevancia que la Nueva Escuela Mexicana, ya que está última además de estar sin aplicar, le da más importancia a la educación axiológica como una manera de adoctrinamiento, y poco enfocada en los contenidos y esto lógicamente no ayuda a los alumnos a alcanzar los aprendizajes esperados. La NEM como cualquier otra política o modelo educativo no es de efecto inmediato y mucho menos después de la crisis sanitaria, lo que retardará su implementación.

Sin duda alguna será un gran desafío para toda la comunidad escolar.