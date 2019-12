Los clásicos navideños con Paco de María

El cantante mexicano Paco de María, deleitó al público morelense con su magnífica voz en un grandioso concierto que brindó en la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco, acompañado de su Big Band, integrada por talentosos músicos.

La velada transcurrió entre un selecto repertorio de clásicos estadounidenses, autores mexicanos, boleros, baladas y rock, que cobran un sentido único con el peculiar estilo y enérgica voz del cantante.

El concierto inició con un medley de Frank Sinatra, uno de los cantantes que más ha inspirado la carrera de Paco de María; entre los temas que interpretó destacaron “Come fly with me” y “Fly me to the moon”.

Posteriormente, continuó con una serie de música en español con canciones como “¿Quién será?”, “Frenesí”, “Granada” y un exquisito medley con temas de José José, brindando así un merecido homenaje al Príncipe de la canción, sin duda, un emotivo momento de la noche, pues los presentes no pararon de corear cada canción con mucha emoción.

En vísperas de la celebración de las fiestas decembrinas, Paco de María cautivó al público con una grandiosa interpretación de los temas navideños, “Santa Claus is coming to town” y “Have yourself a merry little christmas”. Asimismo, brindó un adelanto de su próximo material discográfico, cantando su versión del tema “Creep” de Radiohead y presentó a cada uno de los músicos que lo acompañan, pues en conjunto se crea la magia musical en el escenario.

Finalmente, el cantante se despedía con una excelente interpretación del tema “New York, New York” de Frank Sinatra; pero ante el aclamo del público que al unísono pedía una canción más, de María volvió a escena para cantar el emblemático tema “My Way” y agradecer a los presentes por su grata compañía esa noche.

Además de consolidarse como solista, Paco de María es conocido también como La Voz del Big Band y ser precursor de la nueva corriente del estilo musical Big Band en México desde 2007, al incorporar una orquesta de hasta 40 músicos en sus discos y hasta 20 en sus espectáculos.

La fusión musical de jazz, swing, balada, pop latino, bolero, bossa nova y jazz latino que suele presentar ha provocado que un público de nuevas generaciones se acerquen y conozcan ritmos musicales que ya no escuchan en la música popular a nivel comercial.

Acompañado por virtuosos músicos su espectáculo es sinónimo de elegancia y en su repertorio cuenta con los éxitos de los grandes compositores mexicanos, desde María Grever hasta Juan Gabriel y clásicos internacionales como Frank Sinatra Toni Bennett, Cole Porte y Bobby Darin entre muchos más.