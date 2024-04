Revelan la existencia de material inédito de José Agustín

Cajas llenas con inicios de textos, cuentos terminados e inconclusos, novelas muy adelantadas y una gran cantidad de guiones que no se llevaron ni a pantallas ni a escenarios, forman parte del material inédito de José Agustín, pilar del la llamada “Literatura de la Onda”, fallecido el pasado 16 de enero, a los 79 años de edad.

Así lo aseguraron a El Sol de México, Andrés Ramírez y José Agustín Ramírez, hijos del escritor, durante la conferencia de prensa para anunciar el tributo que se le rendirá a este autor, estandarte de la contracultura en México, los próximos 20 y 21 de abril, en las instalaciones del Complejo Cultural Los Pinos.

“Hay muchísimo material. Constatamos que era una vida creativa impresionante, monumental. Todas las noches él iba, de las ocho de las noche a las dos o tres de la mañana y escribía enfebrecido. Hay un montón de cosas, pero no hemos decidido qué vamos a hacer con eso. Son cosas que tendremos que platicar y ponernos de acuerdo”, dijo el editor Andrés Ramírez, quien explicó que los derechos de la obra de José Agustín le pertenecen a la familia.

Mencionó que aún falta leer bien los textos, pues muchos de ellos no están terminados y otros no los quiso publicar el mismo José Agustín, aunque no descarta que de algunos puedan llegar a ser publicados.

“A mí sí me gustaría que se llegaran a editar por lo menos sus novelas inconclusas, una se iba a llamar ‘La Llave de la carretera’ y la otra ‘La locura de Dios’. Ambas empiezan muy bien. Pienso que se tiene que recoger todo porque hay mucha gente que lo querrá ver, como esos poemas de amor por los que Juan José Arreola le dijo que se dedicara a otra cosa. Nunca se atrevió a publicarlos, pero, a lo mejor valen la pena”, opinó el artista José Agustín Ramírez, el cual también mencionó que entre los materiales hay adaptaciones de novelas como “De Perfil” (1966), “Se está haciendo tarde. Final en laguna” (1973) y “Cerca del fuego” (1986).

Estrenarán obra de teatro inédita

Como parte del tributo a José Agustín, los hermanos anunciaron el estreno mundial la obra de teatro inédita “Baño de uñas”, escrita en 1988, “al calor y la efervescencia” —según cuenta Andrés Ramírez— de las elecciones federales de aquel año, en que se reportó un fallo en el sistema encargado de reportar el conteo de votos, y que fue señalado por la oposición como fraude electoral.

Sin querer dar muchos detalles, Andrés Ramírez, adelantó que la trama involucra a una pareja que es testigo del supuesto fraude a través de la televisión. Estos se encuentran muy preocupados por lo que están viendo, pero una cadena de sucesos los lleva a situaciones insospechadas.

“Las obras de teatro de José Agustín, como en ‘Abolición de la propiedad’ (1969), que fue la última que hizo y que era muy experimental, con muchos recursos técnicos, tenían siempre presentes una situación misteriosa. Es una obra inquietante, como lo fue ese día para todo el país. De alguna manera, él buscó retratar las emociones que se vivieron ese día tan aciago para la democracia mexicana”, describió Andrés, quien afirmó que aunque José Agustín no publicó esta obra, sí intentó llevarla a escena en Cuautla, Morelos, pero nunca se concretó.

Los hijos del escritor de la trilogía de libros “Tragicomedia mexicana (1990-1998)” también mencionaron que se está llevando el proceso de rodaje de una versión cinematográfica de “La tumba” (1964), obra que dio fama al joven José Agustín en los inicios de su carrera literaria; y anunciaron que Secretaría de Cultura realizará una reedición especial del libro de cuentos “Inventando que sueño” (1968), con un tiraje de seis mil ejemplares para bibliotecas públicas, con prólogo de Enrique Serna.

Exposición de objetos, escritos y documentos

A partir de los días del tributo hasta el 30 de junio, en la Cabaña Uno del Complejo Cultural Los Pinos, se abrirá la exposición “Inventando que sueño”, en la que los visitantes podrán ver fotografías de la vida y familia de José Agustín; objetos personales como su maleta de trabajo, máquina de escribir y los últimos libros que tuvo en su cabecera; escritos originales, entre ellos el original de “Se está haciendo tarde. Final en laguna”, que realizó durante el tiempo que permaneció preso en Lecumberri.

También se muestra una selección representativa de la inmensa colección de discos de José Agustín; una serie de ediciones especiales de la novela “La tumba”; ilustraciones originales de las portadas de primeras ediciones de sus libros y documentos, entre ellos el que rechaza la adaptación de “Se está haciendo tarde” por parte del gobierno mexicano para apoyar su producción.

“Vivir con José Agustín era vivir con un carbón ardiente, que estaba con una energía descomunal. Fue un placer estar con él y como todo ser humano tenía sus claroscuros. Pero eso sí, era muy gozoso, con él había música todo el tiempo, se la pasaba hablando de gente que conocía, de cosas que acababa de leer y también siempre fue completamente explícito, sumamente confesional”.

Este diario también preguntó por el futuro del acervo completo de José Agustín, a lo que los hijos contestaron que a tres meses del fallecimiento de su padre aún no han pensado cual será su destino, pero que les gustaría llegar a buen acuerdo con alguna institución para su resguardo.

En el tributo a José Agustín se proyectarán las películas “El Apando” (1976), en la que colaboró en la escritura del guión sobre la novela homónima de José Revueltas, así como la película “¡Me estás matando Susana!”, adaptación de la novela “Ciudades desiertas” (1982) de José Agustín. También habrá charlas sobre la obra literaria de José Agustín, su impacto en la contracultura mexicana y sus relaciones con el cine y el rock.

También habrá conciertos con bandas y músicos como Diles que no me maten, Las decapitadas, Nina Galindo, Guillermo Briseño, La Barranca, así como una intervención de la compañía de artes circenses Cirko de Mente. Para ver el programa completo y los horarios de cada actividad, este se puede consultar en todas las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos.