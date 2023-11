Leonel Maciel realiza una retrospectiva sobre su trayectoria

El reconocido artista mexicano Leonel Maciel inauguró su exposición "Pudor/Porno" en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo (MUAIC) una retrospectiva de su carretera, presentando obras en las que plasma con naturalidad el tema de la sexualidad y el desnudo.

"Son 40 pinturas que tratan sobre la sexualidad, algo que hoy en día continúa siendo un tabú para muchas culturas, incluyendo la nuestra, porque la Iglesia siempre la condena, y por lo tanto el mexicano está reacio a verse cómo es, desnudo ya sea en pintura, cine o poesía, y yo no soy el primero que hace esto, muchos artistas lo hemos hecho", expresó Leonel Maciel.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, destacó que esta es la primera exposición que aborda de forma explícita la sexualidad, que se presenta en Cuernavaca, sobre todo en un espacio tan importante como lo es este museo, ya que generalmente dentro de las instituciones hay mucha censura a estas temáticas.

"A la exposición decidí llamarle 'Pudor/Porno', así tal cual, yo no le llamo erotismo, si no pornografía para provocar más. Y es que, realmente es necesario que la gente no le tenga miedo al sexo y lo vea con la naturalidad que debe ser".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Con una trayectoria de más de 50 años, el artista plástico, quien radica en Morelos desde hace varios años, comparte a lo largo de su carrera el tema de la desnudez, el cuerpo y el sexo ha predominado en su obra, pues desde niño, en su entorno, siempre fue algo natural.

"Son temas que yo trato desde que era niño. Yo vengo de una provincia de la Costa Grande de Guerrero, y en el monte era muy natural ver a los animales fornicar o a alguna pareja enamorada haciendo el amor en distintas posturas. Cuando yo estaba en la escuela, tuve problemas por dibujar eso, no faltaba el compañerito que me echaba de cabeza, y hasta me llevaron con un psicólogo, y yo no sabía qué era eso, pero decían que porque según yo andaba muy mal; pero si eso es andar mal, qué bueno que sigo mal. Desde que tengo uso de razón, yo nunca dibujé como niño, tenía una conciencia de la anatomía, y la perspectiva sin saber lo qué era eso en realidad".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La exposición "Pudor/Porno" está ubicada en dos salas del museo, y presenta 40 obras que el artista realizó a lo largo de varias décadas, por lo que veremos obras de los años sesenta, setenta, ochenta, noventa y dos que pintó durante este 2023, regalándonos una interesante perspectiva de lo que ha sido su amplia trayectoria.

En el texto de sala que acompaña a la exposición, se puede leer lo siguiente: "En esta exposición Maciel no esconde nada, su entrega es real, y maneja la estética magistral revelando el cuerpo en todas sus esencias de la plástica en general. Dándole valor a la presencia humana relacionada siempre con la presencia del amor".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Durante la inauguración, Leonel Maciel estuvo acompañado de familiares, amigos y público en general, que celebra el arte y la trayectoria de este gran artista.

Previo a dar paso a las salas, el escritor José Ángel Leyva compartió un texto en torno a la obra de Maciel, desde su perspectiva, mezclando la seriedad y el humor entre sus líneas.

La exposición del maestro Leonel Maciel permanecerá en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo hasta finales de enero de 2024, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.