Leona, en búsqueda de libertad

Esta semana se estrenó en cines la cinta mexicana Leona, dirigida por Isaac Cherem y protagonizada por Naian González Norvid y Christian Vázquez, bajo la producción de Salomon Askenazi.

La película cuenta la historia de Ariela, una judía tradicional que conoce a Iván, un joven que no es judío y con quien comienza una relación secreta. Esta nueva experiencia le permite explorar el mundo fuera de su comunidad. Ariela es descubierta y amenazada. Mantener su relación significa dejar su vida como judía y perder contacto con su familia y amigos.

“Leona es mi forma de hablar sobre la transición a la adultez y la búsqueda de identidad. A pesar de ser judía, o justo porque pertenezco a ella, necesito cuestionar sus principios; los que me parecen incómodos y los que no me representan. Quiero abrir y ampliar el diálogo con la audiencia que se sienta identificada con la opresión que genera un sistema moral y religioso.

Leona está hecha para aquellos que cuestionan el presente y están en una constante búsqueda de libertad”, comentó Isaac Cherem. La cinta cuenta con las actuaciones de Carolina Politi, Ana Kupfer y Margarita Sanz.

Leona se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2018, donde Naian González Norvind obtuvo el premio a Mejor Actriz; la película también participó en el Festival internacional de Málaga en España y en el Festival internacional de Cine de Lima, Perú. Dentro de la comunidad la cinta a participado en mas de 50 festivales judíos en el mundo.