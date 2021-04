La USICAMM vuelve a demostrar su incapacidad

Después de las graves anomalías que se presentaron en los procesos de admisión, promoción horizontal y vertical en la educación básica, lo que provocó una oleada de reclamos de los docentes tanto en el portal de la autoridad a través de tickets y en las redes sociales, y después se sumó la organización sindical, exigiendo que se mejorara tanto la aplicación de los criterios y las fallas técnicas de la plataforma VENUS,

A partir del 5 de abril se habilitó la plataforma para el pre-registro de los aspirantes a la docencia en educación media superior tanto federal como estatales, con graves fallas en su aplicación de los criterios específicos, lo que ha desatado una ola de reclamos de los aspirantes y de algunos docentes que participan por otra plaza en un distinto nivel, los primeros sin ningún respaldo, ya que ellos no pertenecen al sistema educativo y por ende no cotizan a alguna organización sindical y los segundo, al estar en activo en un nivel educativo si son sindicalizados por lo que es necesario los respalden en esta injusticia.

Todo un viacrucis han sufrido los aspirantes, ya que deben cumplir con requisitos indispensables, cursos de capacitación, experiencia docente y los dos instrumentos de valoración de conocimientos del modelo educativo y de aptitudes y habilidades de la práctica docente en educación media superior, lo que significa una inversión económica ya que el curso de habilidades docentes para la educación media superior que se debe realizar exclusivamente con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Estudios Superiores (ANUIES) que tiene un costo de $1,250.00.\u0009

Uno de los requisitos indispensables es el dominio de una lengua distinta a la propia y que considera el dominio de un nivel específico del idioma (inglés), para favorecer el acceso al conocimiento y comunicación global.

Pero lo más ha causado malestar e indignación es el documento de las disposiciones específicas del proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior dice claramente que las constancias de comprensión lectora del idioma Inglés pueden ser también emitidas por "Escuelas Públicas o Privadas con Reconocimiento de Validez Oficial RVOE de la SEP", pero en la plataforma pusieron solamente organismos internacionales y universidades afiliadas a ANUIES y están dejando de lado lo establecido por ellos mismos, esto lo deben de solucionar la USICAMM.

Otro problema que surgió también por las interpretaciones de los criterios específicos en el ámbito del dominio de la lengua inglesa o dominio de idioma inglés comprende la evaluación de sus 4 habilidades lingüísticas, oír, hablar, escribir y leer, y la comprensión lectora de idioma inglés comprende la evaluación de una sola habilidad.

En el proceso de admisión anterior no tuvieron este problema con las constancias de inglés, pero para este año, la USICAMM ha complicado este proceso, amén de que no existen plazas vacantes para el proceso de admisión, ya que las direcciones generales tanto generales como tecnológicas (DGETI, DGETAyCM), generales (DGB) y sobre todo las estatales (COBACH, CECYTE y PREPAS ESTATALES) han violentado la norma donde todo proceso debe realizar la USICAMM, pero no es así.

Todo indica una red de corrupción entre la subsecretaria de educación media superior y las direcciones generales federales y los gobiernos estatales, estos últimos manejados por los sindicatos estatales de los Colegios de Bachilleres y CECYTES.

La nueva Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez ha perdido la oportunidad de poder rectificar el mal funcionamiento y corrupción en la subsecretaria de educación media superior y de la USICAMM.

Esperemos que el muy vapuleado Francisco Cartas Cabrera, titular de la USICAMM, tome cartas en el asunto y corrija los errores de los criterios para el ingreso a la docencia en educación media superior, así como lo referente a la plataforma VENUS.

Estábamos mejor cuando estábamos mal, así la nueva mal llamada reforma educativa de la cuatroté.

Ánimo maestras y maestros.

José Alfredo Baltazar