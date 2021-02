Balance de la gestión de Esteban Moctezuma en la Educación Media Superior

A casi 25 meses como titular como Secretario de Educación Pública de la 4T, los beneficios para los docentes y personal de apoyo administrativo de la educación en el nivel medio superior fueron nulos e insensibles, lo que ha dejado a los maestros sin beneficios en la promoción horizontal como son el cambio de categoría, horas adicionales e incentivos.

La frialdad de la relación con el Subsecretario de Educación Media Superior Juan Pablo Arroyo afectó directamente a la operatividad de los subsistemas de DGETI y DGETAyCM, dónde la corrupción e ineficacia se incrementaron drásticamente, lo que ha provocado una serie de enojo y desilusión entre los maestros de este nivel.

A esto, le sumamos la falta de pago a los directivos, específicamente en sus compensaciones directivas, además de que en oficinas centrales no hay respuestas a ningún trámite.

Específicamente en la DGETAyCM el caos administrativo es tremendo, de los que solucionaban y que siempre fueron señalados como corruptos, a los que llegaron de CETMAR que son más corruptos y nada solucionan.

Muchos docentes de este nivel fincaron su esperanza en la 4T para que hubiese un cambio, pero después de más de dos años las cosas no mejoran, van peor. Lo mismo pasa en DGETIs pero un poco menos que años anteriores

Docentes que se jubilaron hace dos años siguen sin cobrar sus estímulos por jubilación y la falta del documento esencial para los trámites, que es la hoja de servicios y baja.

Para los docentes del Nivel Medio Superior la gestión del ahora embajador de México en Estados Unidos en la SEP fue intranscendente, se perdió tiempo y retraso, aunque algunas expresiones hacia el interior del SNTE y de las decenas de sindicatos minoritarios en el país no han expresado ninguna inconformidad, lo que deja claro su sumisión ante el nuevo gobierno de la 4T, es más algunos hasta la carita ridícula del titular del ejecutivo, pensando que con eso se van a agraciar con la base docente. Así el sindicato mayoritario en México no se ha pronunciado en favor de los trabajadores homologados, ya que de forma tácita están a la orden del patrón, difícil el panorama para los trabajadores de educación media superior.

Además, que desde hace 5 años los docentes de este nivel no han sido beneficiados en el programa de incentivos, del cual no hay información alguna; la recategorización desde el 2014, y del incremento de horas el grupo 3 y 4 no se les ha otorgado desde el 2017.

Sería importante ver el posicionamiento ante la nueva titular de la SEP sobre la situación que padecen los trabajadores de educación media superior, y sobre todo en el manejo de las plazas que por segundo año quedan vacantes y que deben por ley otorgar en un mayor porcentaje a los nuevos aspirantes a ser docentes.

Es importante mencionar que la Maestra Delfina Gómez tiene un origen en la disidencia magisterial y surge la duda sí será capaz de solventar tantas irregularidades en este nivel educativo, o seguirá como sus antecesores fingiendo que les interesa.

Muchas ilusiones de los nuevos aspirantes a ocupar una plaza en bachillerato, que con gran esfuerzo se preparan para la evaluación, y que este viernes 19 de febrero se emiten las convocatorias tanto a nivel nacional como estatales.