"La tríada del Mictlán" de César Luna, pieza del mes del MMAPO

El maestro artesano César Luna Catalán de Emiliano Zapata, Morelos, inauguró la obra “La tríada del Mictlán” como pieza del mes de septiembre en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO); la cual consta de tres máscaras de chinelo donde plasma la identidad mexicana.

Esta triada está inspirada en leyendas y creencias del inframundo en la cultura nahua y en las comunidades de su región. Las tres máscaras de chinelo, resultan una expresión de la pluralidad de identidades que constituyen al estado de Morelos.

“El tema es el Mictlán que es el inframundo mexica y está representado en la pieza central, que es la base de la triada”, expresó el maestro artesano César Luna Catalán.

Respecto a la elaboración, comentó que la máscara está hecha con una base de malla de alambre (tela galvanizada). La forma de la cara se hace con una base de yeso y otros materiales, que él considera como una fórmula secreta. La parte de la nariz y de los ojos, es moldeada con un troquel de herrería hecho artesanalmente por él mismo, y cuenta con un fondeo de blanco en la parte de atrás, para que los colores resalten.

Mientras que las cejas, la barba y el bigote son de crin de caballo, que resultan de un proceso largo de desinfección y creación; lo demás está confeccionado con puntadas y chapetones hechos a mano con lentejuelas y chaquiras. El tiempo de elaboración es de aproximadamente 10 días.

“Le agradezco al maestro Luna por haber tomado algunas propuestas que le he formulado, que se han ido concretando, y que son una forma de dar a conocer al municipio de Emiliano Zapata, donde principalmente se promueve la cerámica como un producto artesanal, pero hay otras propuestas más valiosas, diferentes e innovadoras que representan al municipio. Y es importante reconocer el talento que hay en las manos de una persona como lo es César”, comentó el cronista Ulises Nájera Álvarez.

Su acercamiento con el arte, comenzó desde temprana edad, pero se enfocó en el diseño y el colorido que imprimía en su antiguo oficio de rotulista, a la par de su acercamiento a la música en una banda de viento de su comunidad; oficio que lo acercó y le dio la sensibilidad festiva del sentir de las comparsas, los chinelos, todos los adoradores de los carnavales y las fiestas patronales de la región.

“Recuerdo que mi mamá me hizo un disfraz, así como ella pudo, no había tanta modernidad de colores y formas, eso fue en los años ochenta; y nosotros aprendimos un poco a pegar la lentejuela, y era una sola técnica, porque no sabíamos ni hacer flecos ni pegar chaquira. Pero el gusto por el brinco del chinelo, me llevó al gusto por la artesanía”, dijo César Luna.

Sin embargo, no se dedicó de inmediato al arte de una forma cotidiana y al cien por ciento, hasta hace siete años, cuando emprende el proyecto “La Casa del Chinelo” con la creación de disfraces completos y específicamente con las máscaras, por su inquietud de hacer algo propio.

“Comercializaba máscara de chinelo de algunos proveedores, no directamente de los artesanos; y siempre fue mi intención hacer máscaras, pero cuando veía esas tenía muchas preguntas e inquietudes, entonces comencé a hacer algo de manera propia, no tuve un maestro, pero aprendí todo de manera empírica y creo que eso fue algo bueno, es importante arriesgarse, porque cuando alguien quiere lograr algo, sólo se puede poniéndole empeño”.

El gran aporte a esta expresión artesanal, fue la innovación que, sin temores, empezó a estampar al decorar la máscara, las barbas, los chapetones y el estilo de los ojos de estas piezas a su propio estilo, logrando un importante reconocimiento no sólo en México, sino en Norteamérica y Europa.

Finalmente, el maestro César Luna invitó al público a visitar su espacio La casa del chinelo, ubicado en Av. Constitución No. 37 en el centro de Emiliano Zapata. Contacto: 7777901423.





