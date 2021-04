La deserción escolar: Una perspectiva compleja en tiempos de pandemia

La Encuesta para la Medición del Impacto de la Covid-19 ha dejado ver un impacto muy negativo en la educación en México, pues se reporta que: “por motivos asociados a la Covid-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas (9,6% del total de 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021”, afirma el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, el informe muestra que 1.8 millones no concluyeron el ciclo escolar anterior (2019-2020), el 58.9% de ellos argumentó alguna razón asociada a la Covid-19, mientras que 8.9% aseguró que dejaron las clases por falta de dinero o recursos. De ese universo, 1.5 millones corresponden a escuelas públicas y 243,000 a privadas. Aunque el gobierno implementó un convenio con las grandes empresas de medios para que las clases continuaran de manera virtual, la realidad es que las condiciones sociales de desigualdad, además de las secuelas de la epidemia como el desempleo, han perjudicado el panorama educativo en el país. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez encabezó la Presentación del Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos en Campeche, entidad en semáforo verde, en la que pretenden iniciar el regreso seguro a clases y se tiene programado el regreso a las aulas el 13 de abril. La educación en tiempos de pandemia, ha sido un reto para estudiantes y docentes, la posibilidad de continuar con el sistema de enseñanza ha proporcionado aspectos positivos, pero también negativos. Las medidas llevadas a cabo ante la rápida propagación del coronavirus reflejan la realidad inequitativa que viven muchos estudiantes fuera de las aulas. El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar, ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. Según la UNESCO, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido este año. Millones de familias en EE.UU. se han tenido que unir al 1.7 millón de niños que se encuentran enrolados en la educación en el hogar (homeschooling). Estas medidas terminan por iluminar la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece además de lo académico. Ya que, para algunos, resulta ser una complicación incómoda, mientras que para otros, la situación es aún más preocupante. En ciudades donde el 70 % de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, llevar la escuela a casa significa enfrentarse a no poder ofrecer comidas adecuadas, y mucho menos la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online. "Este es un enorme desafío de equidad educativa que puede tener consecuencias que alteran la vida de los estudiantes vulnerables", dijo Ian Rosenblum, director de The Education Trust-New York. Desafortunadamente, las escuelas que pueden ofrecer una experiencia académica virtual completa, con alumnos que cuentan con dispositivos electrónicos, profesores que saben cómo diseñar lecciones en línea funcionales y una cultura basada en el aprendizaje tecnológico, no son muchas. La realidad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para este cambio que permite reconocer que el acceso desigual a internet es tan sólo uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo a nivel global. La brecha digital continúa expandiéndose a medida que los estudiantes en sectores vulnerables siguen quedándose atrás en su aprendizaje. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea.