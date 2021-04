 ¿Justo y moral vacunarse con un amparo?

Un médico de la Secretaría de Salud promovió un amparo ante un juzgado federal, en demanda de que se le aplique la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, que requiere el biológico fabricado por Pfizer-BioNtech.

En su demanda, el quejoso señala que recibió la primera dosis, pero no le han dado fecha para la segunda, sin la cual el tratamiento no sería efectivo. El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa recibió la solicitud de amparo, pero no ha resuelto sobre su admisión a trámite, debido que consideró que faltan algunos datos para sustentar la demanda, por lo cual requirió al médico para que los presente por escrito. El quejoso acreditó trabajar en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, por lo cual argumenta que es preciso que se complete su esquema de protección para poder continuar con sus labores. La Secretaria de Salud ha informado que Pfize-BioNtech suspendió temporalmente el envío de sus vacunas debido a los ajuste que hizo en su planta de producción, por lo cual se difirió el envío de la segunda dosis para 530 mil 959 trabajadores de la salud.

El laboratorio Pfizer establece que las dos dosis de su vacuna deben aplicarse con una diferencia de 21 días, en tanto que la OMS amplió ese plazo a un máximo de 42 días, considerando los retrasos en la distribución del biológico, registrados en enero pasado, por la ampliación de la fábrica de la empresa ubicada en Bélgica. El médico quejoso, quien está siendo asesorado jurídicamente por el colectivo Lex Artis Médica, enfatiza que los retrasos en la aplicación de la segunda dosis de cualquier vacuna, propicia en realidad “que la protección no se desarrolle”, adecuadamente. Por lo que -en su opinión- se están desperdiciando las vacunas. A su vez, Ángel Gutiérrez, médico y abogado del estado de Chihuahua, y miembro de la organización Lex Artis Médica, ha promovido otros amparos quejándose de la desorganización que impera en el plan gubernamental establecido para la vacunación del personal de salud. Sin embargo, aunque todo lo relacionado con el derecho humano a la salud es precisamente de carácter prioritario, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí un juez ampara a una persona para ser vacunada contra el Covid-19, su gobierno cumplirá con la ley y lo vacunará, pero cuestionó sí además de legal no es un asunto moral, de integridad y si es justo querer ser el primero.

“Cuando hay amparo, ya ven que los jueces están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos o creen que nos afectan. Entonces si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a una persona, pues lo tenemos que vacunar, porque tenemos que cumplir, con la ley", dijo el presidente. El presidente López Obrador aseguró que no está en contra de los médicos privados, pero insistió en que no es justo el querer decir a mí me vacunas. “No, no, si no te corresponde, no". Otro tema que está llegando a los juzgados federales, relacionado con las vacunas en contra del Covid-19, es la desorganización y los pocos detalles que caracterizan al plan nacional de vacunación del gobierno federal. En específico se está demandando en amparo la “omisión de señalar en el Programa de Vacunación la aplicación en favor de la quejosa de la vacuna contra el virus SARS COV-2”. Según los acuerdos publicados por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, estas demandas de amparo no pueden admitirse de inmediato porque el quejoso tiene que subsanar algunas omisiones en su escrito, las cuales se generan justo por las imprecisiones del plan nacional de vacunación.

La estrategia del gobierno federal no tiene una autoridad directa que sea responsable de la planificación y aplicación de las vacunas, pues en este tema han intervenido desde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el Canciller Marcelo Ebrard; el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval; y por supuesto, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de esa dependencia, Hugo López Gatell. Si bien en este amparo se demanda como autoridad responsable a la Secretaría de Salud, también se le pide al quejoso que detalle quién es la autoridad que en su entorno inmediato se encarga de la vacunación, un dato que -hasta ahora- ningún mexicano puede saber, pues se ha estado improvisando, o resolviendo día a día, la instalación de los módulos de vacunación. Todas estas falencias en la estrategia del gobierno federal, que impactan en la esfera jurídica de los ciudadanos, lesionando su derecho a la salud, son producto de la centralización ejercida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, para la aplicación de las vacunas en contra del Covid-19, decidió no utilizar el sistema nacional de vacunación, el cual funcionaba de manera descentralizada, involucrando a todas las autoridades sanitarias de las entidades federativas. Veremos cómo se resuelven en definitiva los amparos promovidos.