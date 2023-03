La cineasta Digcy Mejías se presentará en el Cine Morelos

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el próximo 31 de marzo a las 19:00 horas, la cineasta Digcy Mejías presentará una función especial en el Cine Morelos con la proyección de tres cortometrajes, entre ellos el corto documental: "Llámenme puta", nominado al Ariel en 2022.

Asimismo, Digcy Mejías presentará los cortometrajes: "Y el cangrejo resultó no ser inmortal" (2019); que tiene una duración de 14 minutos y "Yetzali, la mujer medicina" (2022), cuya duración es de 13 minutos.

¿De qué tratan los cortometrajes?

"Y el cangrejo resultó no ser inmortal", cuenta la historia de Ale, una escritora que a través de su poesía, relata la historia del amor de su vida, una historia con principio y fin. Este corto está protagonizado por Patricia Reyes Spindola y Agustina Tisler.

"Este fue mi primer trabajo, una ficción que está basada en unos poemas que escribí hace mucho tiempo y relatan lo que es perder al amor de tu vida, pero visto desde una edad adulta, con otra madurez, es decir, haciendo un recorrido por ese amor. Aquí tuvimos la fortuna de contar con una gran actriz como lo es Patricia Reyes Spindola, fue maravilloso trabajar con ella", expresó Digcy Mejías.

"Yetzali, la mujer medicina", es un documental sobre Yvonne Paulette, una psicóloga que descubrió su pasión por la medicina tradicional mexicana, quien demostró que las mujeres también pueden ser dignas portadoras de este saber, y que la ciencia y la espiritualidad pueden trabajar juntas.

"Este es el piloto de una serie que estoy intentando levantar, y trata de la mujer en la medicina tradicional mexicana. Siempre tenemos muy presente al Chamán, pero realmente hay muchas mujeres medicina en México que hacen un trabajo increíble, y este proyecto tiene el objetivo de visibilizarlas y darle el protagonismo qué merecen, además de rescatar el valor de la medicina tradicional".

"Llámenme puta", nos cuenta la vida de Sarah, una trabajadora sexual trans que realiza su sueño de aumentarse los senos. La cineasta nos muestra su rutina diaria de vida, demostrando a la gente que las putas no son vampiros que salen en las noches a prostituirse, sino también seres humanos con una vida normal.

"Este es mi primer cortometraje documental, enfocado en las trabajadoras sexuales trans, pero lejos de esa parte oscura, de que pensamos en la prostitución como un ambiente gris, nos enfocamos en humanizar a las trabajadoras sexuales. Mostrar un día en su vida, como el día común y corriente que tenemos todas las personas en nuestra rutina".

Nominada a un premio Ariel

Con "Llámenme puta", Digcy Mejías recibió la nominación a los Premios Ariel en su edición 64, en la categoría Mejor Cortometraje Documental.

"Este proyecto ha sido muy bien recibido, yo creo que por este tratamiento de mostrarlas de una forma diferente, no golpeadas ni maltratadas porque todos sabemos los peligros que ellas corren, pero si seguimos mostrándolas así, creo que estamos reforzando ese punto negativo hacia ellas. Además, de poner en la mesa la palabra puta, no como ofensa sino como un trabajo".

La cineasta menciona que la idea de realizar este corto viene desde un tema muy personal, "desde que estaba chiquita escuchaba 'tu mamá es puta' y entre mi inocencia, para mí eso era un trabajo como el de todas las mamás. Después, uno crece y ya sabes a qué se refieren con la palabra, yo no crecí con ese estigma y bueno el objetivo es mostrar a las trabajadoras sexuales como seres humanos".

Este importante documental se presentó en importantes espacios como la Cineteca Nacional y en festivales de Los Ángeles y Argentina.

Digcy Mejías cuenta con una fructífera trayectoria que comenzó en su ciudad natal, Caracas, Venezuela, en el área de diseño sonoro y posteriormente eligió el cine.

"Cuando era niña veía en la televisión que manejaban unas consolas enormes y decía que algún día iba a manejar eso. La vida me llevó a ser diseñadora sonora y realmente pensaba que estaba haciendo mi sueño, pero comencé a trabajar con una productora muy buena, ella haría una serie documental de televisión y me invitó a musicalizarla y a ser asistente de producción. Ahí me di cuenta de que quería ser directora de cine y eso fue lo que me trajo a México".

Asiste a esta proyección especial y disfruta de estos tres cortometrajes, la función contará con la presencia de la directora para realizar una charla y sesión de preguntas y respuestas al final de los cortos.

