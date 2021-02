Keyla Saucedo explora el arte

Lo bonito de la vida y el mundo es la diversidad de pensamientos, descubrir todos los rincones, momentos, lugares y personas que puedan inspirarte. Así es cada día para la artista multidisciplinaria Keyla Saucedo, quien decidió especializarse en medios digitales, sin embargo algunas circunstancias la han llevado a experimentar diferentes tipos de técnicas.

“Me agrada más es lo digital, editar videos, editar imágenes, la foto, hacer logotipos. Son las ramas que más abarco. Hice mucha foto hace tiempo, lo dejé porque tuve problemas con mi cámara. Me gusta hacer collage intervenido”.

Cada quien tiene su tiempo para el proceso creativo, Keyla continúa experimentando y aprendiendo cada día. Su pasión por la fotografía se ha visto estancada por la falta de una cámara, ya que la suya se descompuso. No por eso ha dejado de crear, este tiempo le ha ayudado a descubrir sus habilidades en el collage, el muralismo y el grafiti. Asimismo encuentra inspiración en la naturaleza que nos rodea, fluye entre colores y formas que al final conforman una figura.

“Es caro vivir y trabajar de la foto, más en Cuernavaca, pero no imposible, el problema que me afectó es que se descompuso mi cámara. Permanecí en el collage, me ha ayudado a la fecha a generar ingresos, además lo he disfrutado bastante”.

Una vez recuperada su cámara, su principal objetivo es intervenir sus propias fotografías. Actualmente hace collage con recortes y naturaleza muerta, el resultado de dicho trabajo lo ha expuesto en algunos lugares.

“Me encanta lo que hago, me gusta experimentar, hacer propuestas al público. Muchas personas se han sentido atraídas con mis piezas de arte, les gusta, hasta la fecha me han encargado piezas en específico y lo trabajo”.

Hoy en día no tiene un proyecto definido, pero se ha involucrado bastante en el muralismo y el grafiti, ha hecho diversas colaboraciones y cada vez se sumerge más en dicho mundo, donde ha encontrado la armonía de los colores, lo que le da un toque único a sus creaciones, pues están llenas de vida.

Se enfoca en la naturaleza muerta y la figura humana.

El mensaje de sus obras es que la naturaleza es parte de nosotros y debemos cuidarla.

“El arte que hago me provoca una dualidad, pues mezclo la naturaleza muerta con la figura humana; comenzaré a sumar objetos y el collage”.

A través de cada collage, la artista transmite el mensaje de que la naturaleza siempre permanece y debemos cuidarla porque es parte de lo que somos y lo que vivimos.

Asegura continuará trabajando y creciendo el tamaño de sus obras, asimismo no se cansará de explorar cada espacio del arte, cada técnica, hasta llenarse de conocimientos y transmitirlo con un pincel, un aerosol, una foto, o una videosecuencia.

“Por ahora quiero desarrollar todas mis habilidades en el muralismo y el grafiti, seguir con colaboraciones, participando en eventos”.

Su meta es retomar la fotografía, para llegar a ello continuará trabajando en otras áreas, aprovecha lo que tiene a la mano para generar ingresos y lograr su idea principal.

“La idea es irme abriendo a más mundos y espacios donde exponer mis piezas y seguir pintando, la edición del video es parte de mi trabajo, lo que me genera ingresos para llegar a donde quiero”.

Su creatividad esta activa todo el tiempo.