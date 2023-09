Karen Ochoa presenta su poemario 'Quimeras'

La escritora Karen Ochoa presenta su reciente libro llamado “Quimeras”, un poemario en el que expresa todo aquello que influyó a ser, quien es hoy en día. Los poemas se complementan con fotografías análogas de su autoría. Este sábado 30 de septiembre presentará sus obras literarias en Café La Fauna a las 16:30 horas.

“El poemario ‘Quimeras’ es una combinación de todo lo que soy, lo que me conforma y me ha llevado a ser yo, realmente hay muchas voces dentro del libro, y en un principio pensé que al escribirlo ya expresaba mucho de mí, pero en realidad me di cuenta que sólo es una parte de mi vida, y el comienzo de un proceso de transformación y redescubrimiento. Es un libro que incluye varios poemas y fotografías análogas”, expresó Karen Ochoa.

Cortesía | Karen Ochoa

Además de la escritura, Karen se desempeña en las Artes Visuales, y la fotografía es una de sus grandes pasiones, por lo que decidió complementar este libro con fotografías análogas, a través de una intensa selección que quedarán acorde a los distintos poemas, en especial el 90 por ciento de ellas, son autorretratos y fotos de viales que ha realizado.

En agosto de este año, Karen presentó este libro en un evento especial en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) junto a talentosas artistas y escritoras que radican aquí como Norma Toledano y Esther Téllez.

“Visité Cuernavaca como parte de la serie de presentaciones que he estado realizando por diversas ciudades de la República Mexicana, y en esa presentación especial en el Mucic, quise que me acompañaran mujeres que me han influenciado, y que más que presentar el libro, fuera una forma de colaborar y realmente se notaran sus voces también”.

Sobre Karen Ochoa

A la fecha, Karen publicó tres poemarios, además de ser parte de seis antologías internacionales. En 2016, con 18 años de edad, fue la poeta más joven en la historia en ser seleccionada para el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas, en el que participó hasta la edición de 2019. En esos encuentros, además de hacer lecturas públicas de su obra, dictó talleres de poesía y escritura creativa. Desde entonces se ha presentado a lo largo de todo el país y en algunas ferias del libro como la FILEM o la FILMTY.

“Entre las temáticas que más abordo en mis textos, destaca la melancolía, soy una persona muy emocional y escribo mucho sobre las emociones, creo que lo que más me llama la atención de escribir es contar historias melancólicas”.

La talentosa joven comenta que su amor por la escritura inició desde muy niña, cuando su mamá le regaló una libreta para que escribiera todo lo que sintiera y desahogara sus emociones e ideas a través de la escritura.

“Ella me decía escribe aquí todo lo que sientas, lo que pienses, lo que sueñes, lo que te dé miedo, y me dio esa libertad y confianza de expresarme, primero eran frases, luego oraciones y después textos, siempre fue muy natural la forma en la que empecé a escribir”.

Karen comenta que escribir es lo más natural y honesto que tiene, pues lo ha hecho gran parte de su vida. Sin embargo, profesionalmente inició en el Taller de Escritura Creativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue ahí cuando tuvo su primera publicación en una antología con otros escritores y se fue al Encuentro Internacional de Mujeres Poetas.

Su primer poemario “Entre volver a la vida y el tiempo de espera”, con fotografías análogas también de su autoría, fue publicado con la editorial Aquelarre Editoras en 2018. A esa publicación le han seguido,“Delta” (2021) y “Quimeras” (2023), en Crisálida Ediciones.

A la par de la poesía, en el área de la escritura, fue editora en jefe de varias revistas comerciales y manejó el área editorial y audiovisual de un despacho financiero y patrimonial.

Estudió la Licenciatura en Artes Audiovisuales en la Universidad de Guadalajara, y dirigió cortometrajes y videoclips, a la par de ejercer como productora y fotógrafa de diversos proyectos, incluida su colaboración con el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí

“Siempre he sido de ir al cine, mi mamá dice que de pequeña el único lugar donde estaba quieta era el cine, además, siempre he sido muy visual y cuando me mudé a Guadalajara estudié cine por esta pasión por la fotografía. Trabajé en producciones y tomé diplomados en Dirección de Arte y en Documental, por eso decidí estudiar la licenciatura y a la fecha he realizado varios cortometrajes”.

Finalmente, Karen mencionó que continúa desempeñándose en estas áreas profesionales, tanto en la escritura, como en la creación y producción audiovisual, y adelantó que ya trabaja en su próximo poemario que se llamará “Solo existe”.

Adquiere sus obras a través de las redes sociales de las editoriales Aquelarre Editoras y Crisálida Ediciones, o con ella directamente en su cuenta de Instagram o en cada presentación.

