Jóvenes brindan recital de piano en el Museo de Cuernavaca

Como parte de las actividades del Festival Cultural de Verano Cuernavaca 2022, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) se realizó un recital de piano donde niños, niñas y jóvenes dieron muestra de su gran talento, interpretando diversas piezas musicales.

La pianista y maestra Cristi Maus abrió el recital con la interpretación de la pieza "Momento musical Op. 16 No. 5" de S. Rachmaninoff; seguida por Carlos Daniel Muñoz Guerra, quien deleitó al público con las obras "Preludio Opus 28 No. 4 en mi menor" de F. Chopin y "Minuet en Sol menor" de J. S. Bach.

Posteriormente María José Villaseñor Martínez interpretó "Canon en Re mayor" de J. Pachcelibel; "Sonatina Opus 36 No. 1 en Do mayor" de Muzio Clemente y "The Entertainer" de Scott Joplin.

Después, llegó el turno del niño Bruno Estrada Mateos, quien deleitó a los presentes con una breve interpretación del Tema de Batman de Neal Hefti y el Tema de Star Wars de John Williams.

La pequeña Juno Valladares Deffis cautivó al público con la interpretación de las obras "Alouette" Canción Popular Francesa; "¿Cuidate Mago?" (John Thompson Deditos); "Grandmother" (Piano Adventures Basic) y "Danza del canguro" (John Thompson Easiest Piano).

Crisbeth Estrada Mateos cautivó a los presentes con la emblemática pieza "Himno a la Alegría" de L. V. Beethoven. Asimismo, Alejandra Muñoz Guerra, deleitó con las obras "Para Elisa" (fragmento) de L. V. Beethoven y "Bingo" Canción Popular.

Mariana Cisneros Flores interpretó "After the rain" de Máx Swan y "Wall of Glass" de Andoni Elías. Posteriormente, Carlos Daniel Muñoz Guerra volvió al escenario para conquistar al público con la pieza Piano Sonata No.2 Opus 35 3er movimiento (Marcha Fúnebre) de F. Chopin.

Y finalmente, Cristi Matus subió una vez más al escenario para cerrar este importante recital con la obra "Bachianas Brasileiras No. 4" de Heitor Villa-Lobos.

Durante esta presentación, se hizo hincapié de la importancia que tiene la música en nuestras vidas, y de que nunca es tarde para lograr lo que uno se propone como meta profesional.

Al finalizar, Cristi Matus entregó un reconocimiento y un presente a cada uno de los participantes, felicitándolos por su talento y por el gran esfuerzo y empeño que le pusieron a esta significativa presentación.





