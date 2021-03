Ignacio López Tarso continúa activo durante pandemia

"El teatro me ha llenado la vida de satisfacciones y sorpresas. Y aunque empecé en esto a los 23 años, yo siento que nací en un escenario", expresó con emoción Ignacio López Tarso.

El primer actor, ha pasado el confinamiento en su hogar, extrañando el teatro, los escenarios y a su querido público.

"Estoy muy bien afortunadamente, a pesar de los males que nos aquejan a todos, estoy tranquilo, un poco desesperado algunas veces, ya quiero salir de esto y volver al teatro, me hace falta el escenario".

Para mantenerse activo y trabajando en lo que más le apasiona, desde agosto del 2020 junto a su hijo Juan Ignacio Aranda inició una serie de presentaciones dramatizadas en formato virtual de Teatro en atril bajo el nombre "López Tarso en tu casa".

"Hemos hecho cuatro obras que hemos sabido escoger bastante bien junto a mi hijo Juan Ignacio, me gusta mucho trabajar con él, nos entendemos muy bien, es muy buen actor y tiene una gran experiencia en teatro, cine y televisión. Trabajamos juntos con frecuencia, hemos hecho mucho teatro desde moderno, clásico, en verso del siglo de oro español y de muchos autores maravillosos".

Después de cuatro exitosas obras, este 2021 retoma sus actividades con "El canto del Cisne" obra corta escrita en el año 1886 por el autor ruso Antón Chéjov, el mayor representante del naturalismo moderno. Las funciones serán a través de Zoom, los días 5 y 6 de marzo a las 20:00 horas y el domingo 7 de marzo a las 13:00 horas.

Esta maravillosa obra, nos habla de un viejo actor ruso, en los últimos momentos de su larga vida, él tiene una experiencia reveladora de profunda intimidad. Al término de su función a beneficio y (casi su despedida de los escenarios) al viejo actor, Vasili Vasilievich, se le pasan las copas y despierta en su camerino, a media noche, solo, en un teatro cerrado. De pronto un ruido lo asusta, es el viejo apuntador de concha, Iván Ivanovich, quien le ha apuntado sus líneas en los últimos años. Entre ellos existe una relación de compañerismo y amistad interesada, en la que cada uno se sirve del otro para hacer su trabajo escénico. La fuerza regeneradora del teatro y de sus personajes le da el último hálito de vida al actor.

"El Canto del Cisne" se refiere a la antigua creencia de que los cisnes cantan una bella canción en el momento de su muerte, después de haber estado en silencio durante la mayor parte de su vida.

"Es una obra maestra en un acto, de Antón Chéjov, quien escribió grandes obras de teatro. Esta es una pequeña obra que dura 50 minutos y que ya grabamos mi hijo y yo, para que el público pueda disfrutarla". Al finalizar cada una de las funciones, habrá una convivencia virtual con algunos personas del público.

"Después de la función, vamos a reunirnos con algunas personas del público para recibir sus comentarios, preguntas y saber su opinión. Es una dinámica que me gusta, hay plática para mucho tiempo, la gente está ávida de hablar con este encierro, ya estamos desesperados, y nos hace muy bien tener esa plática a través de lo virtual. Cabe destacar que todo lo recaudado en la función del 7 de marzo, será destinado a la Casa del actor Mario Moreno "Cantinflas" en apoyo a las actrices y actores que ahí habitan.

"En la Casa del actor, tienen problemas económicos por culpa de la Asociación Nacional de Actores; yo fui secretario general en algún momento y nunca tuve problemas de ese tipo, de ahí no salía ni un sólo centavo sin mi firma y sin que yo estuviera enterado, por eso cuando se trató esto, digo como es posible, los compañeros protestan con toda razón, y vamos a apoyarles con todo gusto".

El actor celebra con gran emoción la existencia de la comunicación virtual y todos los beneficios que nos da la tecnología, sin embargo, también reconoce las desventajas que conlleva, pues en las familias se han perdido diversas tradiciones ya que los niños y jóvenes se encierran en el mundo virtual.

"Tengo bisnietos de 12 y 14 años que manejan su celular maravillosamente, le sacan mucho provecho, tanto que ya no platican y ya no hay sobre mesa después de la comida, porque se levantan de inmediato y se van con su teléfono que es como un libro o enciclopedia que contesta todas las preguntas. Los niños saben mucho más ahora, pero también hay muchos peligros en Internet como la pornografía y hay que estar alertas".

El pasado 15 de enero, don Ignacio López Tarso celebró su cumpleaños número 96 rodeado del cariño de su familia y con todos los cuidados de higiene necesarios.

"Ya me faltan cuatro para los 100 años. Me siento muy bien, igual como cuando iba a terminar el siglo pasado hace 21 años, tenía miedo de no llegar, estaba pendiente de que no me fuera a pasar nada, decía mejor no salgo para llegar al nuevo siglo íntegro, me cuidé mucho para ver el nuevo siglo (risas)".

Con gran cariño y la excelente memoria que lo caracteriza, López Tarso recordó los mejores momentos del siglo XX, aquella época que trajo la televisión, otra de sus grandes pasiones.

"Viví 75 años en el siglo XX y al principio del siglo XX fue maravilloso, es una época importante para la humanidad ahí surgió el automóvil, la aviación, la comunicación por mar, era maravilloso comunicarse a Italia, Francia, China y Japón. Y también nace la televisión, la comunicación sin hilos, decíamos cómo es posible que tu imagen y voz vayan por el aire y lo pesca un aparato chiquito que está conectado a la luz en tu casa, un misterio muy grande. Don Emilio Azcarraga Vidaurreta se empeñó a que la gente los comprara y la televisión creciera, hizo un emporio de televisión con Televicentro, y después su hijo y su nieto; esa empresa con la que he trabajado siempre, en telenovelas históricas como 'Senda de gloria', 'La tormenta', 'El carruaje', 'El vuelo del águila' donde interpreté a Porfirio Díaz, realmente disfruté mucho aquellas producciones históricas. También hice otras comerciales como 'Esmeralda' junto a Leticia Calderón, maravillosa actriz donde interpreté al bobo Melesio, que estaba enamorado de ella y de bobo no tenía nada (risas), eran muy buenos amigos y fue una gran telenovela".

