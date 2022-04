Falta de recursos es una constante en la danza morelense

Ante el difícil panorama que se ha vivido en el sector cultural por la situación de la pandemia y por la falta de apoyos del gobierno, el bailarín, coreógrafo y gestor cultural Marcos Ariel Rossi, manifestó la precariedad que existe en el estado para poder desarrollar trabajos de calidad en el arte, y en este caso especialmente en la danza.

“Es importante fortalecer el sentido comunidad y sostener nuestros espacios, dirigirnos a las autoridades para que podamos obtener más recursos para la danza, porque siempre convivimos maestras, maestros y jóvenes que van empezando, pero pareciera que la danza vive sola, y no es así, vive también gracias a los teatros, a los trabajadores de los teatros que también tienen las mismas precariedades que nosotros”, expresó Marcos Ariel Rossi.

Debido a que el próximo 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, se han anunciado dos funciones importantes que son impulsadas por las compañías morelenses y que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura, sin embargo, considera que debería haber mayores oportunidades y un mayor presupuesto para desarrollar más proyectos.

“Este es el primer año, en el que voy a poner el acento en la cuestión de la precariedad, estamos hartos de vivir de esto, la danza es de excelencia, nosotros representamos a México a Morelos, tenemos un trabajo interdisciplinar, bailarines, actores, músicos, teatreros, compañeros que vienen del Sistema Nacional de Creadores, jóvenes que se están iniciando en la danza. Entonces sostengamos nuestro ritual, este año que se llama + Danza no vamos a bajar la guardia, no vamos a bajar los brazos nunca, pero también tenemos maestros que están hospitalizados porque necesitan sangre y dinero, por lo que me dirijo al gobernador, me dirijo al presidente, a la secretaria de Turismo y Cultura, y decirles que no pierdan el foco en esto que es algo tan hermoso y humano”.

Es así que como vocero de todas las compañías que hacen el esfuerzo por brindar un trabajo de calidad, Marcos Ariel Rossi levantó la voz para que las autoridades tomen en cuenta sus peticiones y les brinden mejores oportunidades y condiciones de trabajo.

“El 29 de abril tenemos una función en el Teatro Ocampo con 13 compañías y bailarines solistas, pero pudiéramos estar realizando más actividades como talleres y charlas, pero los presupuestos no alcanzan. La función tendrá un costo de $50, de lo recaudado el 70 por ciento es para los artistas y el 30 por ciento, será para el recinto, que esperemos se ocupe para mejorarlo, como pintarlo o hacer los arreglos requeridos”.

Finalmente, con la frase “¡Viva la danza!” señaló que es importante que la danza sea reconocida como una gran familia y comunidad.





