[Extranjeros en Morelos] Cuernavaca, una ciudad de la que es fácil enamorarse

El “viajero profesional” estadunidense Sydney A. Clark escribió numerosos libros sobre sus periplos, entre ellos dos de Sudamérica, otro de América Central y éste llamado Mexico, Magnetic southland, de 1944.

Fue miembro del prestigiado “The Boston Authors Club”, de Estados Unidos. Su libro sobre nuestro país incluye todo lo que una guía turística debe tener y mucho más. Veamos algo de nuestro estado:

“Cuernavaca es una ciudad residencial muy apreciada cuya historia es tan romántica como su apariencia. Situada a 3,000 pies más abajo en altitud que la capital del país, tiene clima semitropical y su lujo floral está más allá de toda descripción. Hay dos gloriosas plazas gemelas en el centro de la ciudad nombradas Morelos y Juárez. [Los turistas] pueden hospedarse en el hotel Marik, de primera clase, que tiene el atractivo adicional de su comedor con una hermosa vista del valle. Otro hotel de naturaleza más pretenciosa, un poco fuera de la ciudad, es el Chula Vista y otro buen lugar es el hotel de La Selva. Ambos tienen albercas exteriores e instalaciones deportivas y ambos están recubiertos de flores. Jamaica [por supuesto que en esto yerra Clark], vastas masas de buganvilias color púrpura y rosa y predominan las nochebuenas (poinsetias) color escarlata e incluso amarillas".

"Una especialidad del hotel La Selva son las elegantes flores de la pasión en magenta y blanco. Cuernavaca es la capital de estado de Morelos; su nombre quiere decir cuerno de vaca, pero en realidad ésta era la manera perezosa que tenían los conquistadores de decir Cuauhnáhuac, la palabra indígena que significa ‘a un lado del bosque’”.

“Casi no se puede encontrar o imaginar una ambientación más lujosa en ningún lugar aparte de Cuernavaca. No sorprende que Cortés la amara y construyera ahí su palacio. No sorprende que Borda la amara e invirtiera ahí millones construyendo su versión de Versalles, pero sin lo ostentoso. No sorprende que embajadores la amaran, tales como Dwight Morrow [de Estados Unidos], y la hayan convertido en su hogar de México. No sorprende que los miles de privilegiados de la ciudad de México y tú y yo y otros viajeros la amen”.

“El Palacio de Cortés, ahora utilizado como palacio legislativo, está en el centro de la ciudad y es una elevada logia con frescos de Rivera, un regalo que Dwight Morrow obsequió a la ciudad de Cuernavaca”.

“Los paseos [del visitante] seguro incluirán los soñadores jardines Borda con sus estanques como espejo, la catedral y su iglesia adjunta de la Tercera Orden, ambas de origen franciscano".

"El hogar Morrow, Casa Mañana, donde el embajador vivió con su familia y donde Charles Lindbergh [el famoso aviador] cortejó a Anne [la hija del diplomático, con quien llegaría a casarse]. Esta casa se encuentra en la calle Dwight Morrow, en cuyo extremo se halla la Capilla de Tepetate, siempre asociada con la Sra. Morrow por el afecto que le tiene; es uno de los más encantadores ‘rincones para artistas’ en México”.

“En una cálida tarde de verano encontré un asiento en el humilde salón Ofelia de la plaza Morelos. Mientras miraba la vida de la plaza vi una potencial Ofelia y varios Eduardos, pero el toque que me pareció más típico del México indio fue una fila de evangelistas. En esta ciudad han ubicado su operación sobre el pavimento de esa plaza”.