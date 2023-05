[Extranjeros en Morelos] Un refugio para oprimidos, perseguidos y hambrientos

El novelista estadunidense Howard Fast fue perseguido por su ideología de izquierda durante el represivo periodo del macartismo en su país, por ello tuvo que exiliarse en México en la década de los cincuenta. La proscripción sufrida por este autor mantuvo a sus obras casi desconocidas e incluso propició que películas basadas en historias suyas fueran exhibidas sin darle ningún crédito, como Espartaco. Recibió el Premio Stalin de Literatura.

En su breve novela Cristo en Cuernavaca (de solo 25 páginas), vemos a este personaje simbólico: “En una fresca y clara mañana de verano, mientras mi esposa y yo bajábamos por la calle Dwight W. Morrow en Cuernavaca, desde lo alto de la colina hasta el viejo mercado, vimos a un hombre cabalgando en un burrito, y ese hombre se parecía a Jesucristo. Ustedes pueden objetar que nadie sabe cómo era Jesucristo, pero existe un rostro que con el tiempo se ha venido formando y haciéndose real a través de miles de cuadros y esculturas, y ése era el rostro de ese hombre”.

“Era un indio. Lo cubría un viejo poncho, en la cabeza llevaba un sombrero de alas anchas, sus cabellos largos caían a ambos lados de su rostro sensible y lleno de dolor como tantos rostros en México, y sus hermosos ojos negros reflejaban una carga tan grande como una pesada cruz de madera. Su montura, crudamente tallada a mano, parecía hecha por él mismo. Dos pequeños jarros para leche colgaban a ambos lados de la perilla del arzón y sus sandalias de correas lo hacían ver como un labriego que seguramente había venido al pueblo para vender la leche de las pocas cabras que tenía. Cabalgaba con lentitud, y tanto sus pensamientos como su mirada debían haber estado ensimismados, porque parecía no tener conciencia más que de sus propias preocupaciones y recuerdos”.

“Lo observamos con descortés curiosidad porque no pudimos apartar la vista de él y, después que pasó de largo, mi esposa y yo nos miramos llenos de asombro, porque no es una experiencia muy corriente ver la viva imagen de Cristo cabalgando en un burro”.

He aquí a México, en bocas extranjeras:

“—Yo no lo comprendo —dijo el chileno cómodamente. Jamás lo comprenderé. Yo he desistido de tratar de comprenderlo. Sólo he estado aquí tres semanas, pero he decidido que es mejor amar a México que tratar de comprenderlo. Entonces bebimos por México —por México, la madre que ofrece refugio a los oprimidos, a los perseguidos, a los hambrientos— no al pobre México desangrado, sino al México iracundo y altivo”.

“Cuernavaca está llena de desterrados de una y otra clase, así ha sido por muchos años: los republicanos españoles en destierro y, antes que ellos, los desterrados alemanes y, aun antes, desterrados de toda América Latina; porque, si uno tiene que estar desterrado, ¿dónde mejor que en un pueblo encantador y tranquilo como Cuernavaca? Los desterrados de los Estados Unidos de Norteamérica han aparecido allí sólo durante los últimos cinco años, exiliados y refugiados, prisioneros políticos recién puestos en libertad y todavía enfermos con la soledad y el horror de la cárcel, escritores incluidos en la lista negra y perseguidos dondequiera que vayan, actores que ya no pueden trabajar porque un día firmaron una petición, pintores interrogados por éste o por aquél comité del Congreso, y muchas otras personas enfermas con el miedo y con el horror de lo que estaba sucediendo en la tierra en que nacieron”.

