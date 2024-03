Jardines desde otra perspectiva en galería El otro mono

En la galería El Otro Mono se presenta la exposición "Como es arriba es abajo. Puntos de fuga para dibujar un jardín en perspectiva", que forma parte del programa "Nodos: Cuernavaca | Aproximaciones para jardinerxs inexpertxs" realizado por el Patronato de Arte Contemporáneo (PAC), en colaboración con Circa, diversos artistas y gestores culturales de Morelos.

En la exposición se propone conectar la producción local con otros contextos. Así como las flores forman parte de una estética transitoria, esta muestra colectiva irá cambiando a lo largo de siete semanas.

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

En esta muestra participan los artistas: Ana Paula Álvarez, Andrés Gómez Servín, Alonso López, Bruno Berthier, Circa, Dolores Parral, Jiro Ishihara, Jorge Sarquis Bello, José Cruz Guillén, María Ramos, Nabs D, Óscar Iván Dorado, Óscar García Benítez, Patricio O´hea, Paula Campos, Pedro Mantecón, Ramón Peñaloza, Stevie Ada Klaark, Verónica Andere, Yohanan Meshoulam y la Asociación de Artistas Anónimos.

"Decidimos hacer una curaduría que incluyera distintos puntos de vista para ver un jardín, pero que también unan las miradas, es decir, cómo el jardín mira a quien lo habita, y cómo esa mirada o persona también reacciona", expresó Pedro Mantecón, artista y director de la galería El Otro Mono.

Una de las obras del artista Pedro Mantecón que se encuentra en la exposición. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Asimismo, destacó que, a partir de las piezas de Óscar Iván Dorado, se estableció también las ideas de las vistas cenitales, de los jardines y las albercas vacías.

"Esta exposición muestra tanto lo bueno como lo malo de este lugar llamado Cuernavaca. Y hay piezas muy bellas, como un arreglo floral de Vero Andere con José Cruz Guillén, reconocido artesano, maestro del arte popular de Iberoamérica. Tenemos la primicia del artista Dolores Parral, fotógrafo y músico y hay un gesto interesante con el pintor Oscar García Benítez, quien siempre pinta nubes felices, y en esta ocasión nos trajo una nube infeliz".

Cultura Museo de Arte Contemporáneo presenta la exposición 'Sueños y creaciones'

En la muestra se reúne el talento de artistas de Morelos y de la Ciudad de México, que, en conjunto con sus obras, brindan diversas perspectivas del jardín, en un guiño a El Jardín de las Delicias de El Bosco, reconocido pintor neerlandés.

"Ha sido muy interesante el proceso de curaduría y de conjuntar las obras de diversos artistas tanto de Morelos como de Ciudad de México”.

Obra de María Ramos. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Dolores Parral: los jardines a través de la lente

En el cartel promocional de la exposición, se puede apreciar una de las obras fotográficas del artista morelense Dolores Parral.

"No tengo una formación artística en Artes Visuales, yo estudié Comunicación, pero me he desarrollado siempre en temas de imagen, y la fotografía es algo que me ha gustado mucho, y estas piezas son sobre el proceso analógico que trabajo en el laboratorio, que ha dado mucha riqueza al color y las texturas".

Cuando recibió la invitación a participar en esta exposición por parte de María Ramos y Pedro Mantecón, buscó entre sus archivos algo relacionado al jardín.

"El tema del jardín creo que es algo que habla mucho de nuestro entorno, específicamente de Cuernavaca, que es mucho de jardines y de este cliché de la Eterna Primavera. Entonces mis piezas son muy documentales y autobiográficas, tal como es mi obra en general".

Una de sus obras fue capturada durante una boda, pues menciona que le encantó el enmarcado que se generaba en la imagen. Mientras que la otra pieza, fue tomada en Coatetelco, que es como un jardín enorme para los morelenses.

La exposición exposición "Como es arriba es abajo. Puntos de fuga para dibujar un jardín en perspectiva", permanecerá en la galería El Otro Mono hasta el 7 de mayo. Para visitarla se requiere agendar cita previa a través de las redes sociales.