Mujeres crean exposición colectiva con materiales reciclados

A través de materiales reciclados, cerámica, cabellos trenzados, cartas, bitácoras, pinturas y una silla Acapulco, las artistas Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y Daniela Romero reflexionan sobre su vida, sus orígenes y lo que implica ser una mujer artista en un mundo tan patriarcalizado y poco valorado.

Su exposición colaborativa "Mentí, dije que era pintora" se ubica en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC). El próximo 27 de marzo como parte de la Noche de Museos habrá una visita guiada por la exposición a partir de las 18:00 horas.

La exposición permanecerá en el MMAC, hasta el 7 de abril, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.

Pieza inicial de la exposición "Mentí, dije que era pintora". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Quién es Pamela Zubillaga y Daniela Romero?

Pamela Zubillaga, originaria de Acapulco, Guerrero, es una artista visual egresada de la UAEM con amplia trayectoria y reconocimiento, que ha sido acreedora a varias becas y programas de creación artística. Daniela Romero, originaria de Taxco, Guerrero, es una artista multidisciplinaria recién egresada de la UAEM.

Respecto al surgimiento de esta muestra, Antonio Outón, subdirector de Investigación del MMAC detalló que en el museo tenían un portafolio de Daniela y no sabían cómo mostrarlo, pero alguien pensó que su obra, tiene una resonancia con lo que hace Pamela, y surgió la idea de invitarlas a trabajar juntas.

A partir de compartir detonantes comunes y procesos, se dio un trabajo colaborativo en reflexión a lo que sucede con el arte contemporáneo, como mujeres trabajando en el ámbito de la pintura, sus orígenes, la maternidad y las ancestras, que plasmaron en diferentes obras que fueron creadas a partir de materiales reciclados.

Pieza de la exposición colaborativa "Mentí, dije que era pintora". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Por qué trabajan con materiales reciclados?

Pamela fue invitada a trabajar con Daniela, con la idea de acompañar a una joven artista en su creación, y con su experiencia en este ámbito su primera pregunta fue si había honorarios, porque brindaría un servicio profesional hacia el museo.

"La respuesta fue no, y entonces negociamos ciertos materiales que la institución nos tiene que dar, éstos tenían que ser accesibles, no muy caros y empezamos a trabajar sobre cartones y materiales pobres. Y además, dijimos que queríamos hablar de lo que significa ser una mujer que se dedica a la producción artística, que no tiene familia dedicada al arte, que es morena porque eso pesa y sobre lo difícil que es vivir de esto, con el objetivo de dialogar para que las cosas cambien para las nuevas generaciones", expresó Pamela Zubillaga.

Pintura de la exposición "Mentí, dije que era pintora" en Cuernavaca. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Daniela Romero destacó que los materiales con los que trabajaron han sido indispensables porque a la hora de pintar siempre se piensa en materiales caros o técnicas rígidas, y en esta ocasión, todo fluyó de manera orgánica.

"Sentí mucha libertad al usar estos materiales y cosas recicladas, y así generar más ideas a partir de las piezas. Algunas ya estaban terminadas, pero al final decidimos intervenirlas", dijo Daniela Romero.

¿Cómo es la exposición?

La exposición inicia con una pieza colaborativa entre las artistas, con un retrato de cada una, hecho por la otra, reflexionando sobre la frase "Mentí, dije que era pintora", y de fondo hay una carta que Pamela le escribió a Dani, la cual habla sobre que, pese a la historia y las circunstancias, está aquí por el gozo y resistir en este oficio.

"Quise decirle a Dani que si es parte, que sí es pintora y darle ese acompañamiento de que se la tiene que creer", detalló Pamela.

En la exposición, encontramos una diversidad de piezas que abordan todos los detonantes y temas que le interesan a las artistas. Cada una de ellas, realizó sus propias piezas, y también entrelazaron sus ideas en obras colaborativas y otras más interactivas con el público.

"Mentí, dije que era pintora' es un grito, un apapacho, capaz de parar una guerra, capaz de abrir corazones y consciencias, al hecho de que la pintura no es un asunto de género, sino de belleza, de amaneceres, de sueños, y de amor, desde y para todxs", escribe Antonio Outón en el texto de sala.

Pieza de la exposición "Mentí, dije que era pintora" en el museo Juan Soriano. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La muestra culmina con una serie de piezas creadas en cerámica que invitan al público a hacer una reflexión sobre el tema y a dar una propina para el reconocer el trabajo de las artistas, porque también necesitan dinero para estar ahí.

"Estas piezas están pensadas de distintas maneras, vinculado al dinero, pero personalmente la que más me gustó es una, que parte de un recuerdo que tengo, de que mi familia guardaba el dinero y ahorros en una caja de electricidad que no servía, y quise recrear esa historia", mencionó Daniela.

Es así como Daniela y Pamela, se presentan de una manera transparente ante los espectadores, pues esta exposición, también ha sido una forma de plasmar sus recuerdos, contar la historia de sus madres y ancestras, de cómo se reconcilian con ellas, sobre sus propias heridas y también habla de ese acompañamiento para no replicar violencias y exilios en las próximas generaciones.