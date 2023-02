Esther Téllez, una memoria tatuada

La escritora morelense Esther Téllez Huerta, nos habla de su reciente poemario “Tatuajes en la memoria”, en el que aborda el tema de las distintas violencias, especialmente enfocado en las agresiones en contra de las mujeres.

Este poemario, fue impreso por la editorial Aquelarre Editoras de manera artesanal, y cuenta con las ilustraciones de la talentosa artista Mariana Avilés.

“Es un poemario monotemático, que nace de la necesidad de visualizar un tema que cada día es más recurrente, y que afortunadamente también cada día es más señalado, que es aquel que está vinculado con las diversas violencias, hacia las mujeres específicamente”, expresó Esther Téllez Huerta.

El libro está integrado por 20 poemas, y menciona que, aquellas situaciones son traducidas en voces demasiado agresivas o, al contrario, en silencios con los que se demuestra la indiferencia o se hace tan evidente el denostar e ignorar a las mujeres.

“La idea de realizar este poemario, inició hace poco más de un año, en esa época en la que la pandemia estaba alcanzando un punto en el que muchas familias se vieron sometidas a una presión tan fuerte de la convivencia, que fue mucho más evidente que en otros momentos, este tema de la violencia doméstica, por un lado, y hacia las mujeres por otro”.

Esther también comentó que la importancia de realizar un poemario con este tema, es hacerlo cercano a quienes lleguen estas palabras, entre tantas opciones que tenemos actualmente para informarnos y entretenernos.

“El trabajo de las letras es hacer un poquito de mella en quienes las lean y las puedan compartir, es necesario que esta problemática social no pase desapercibida, es algo que vivimos de manera cotidiana porque de acuerdo a los estudios, siete de cada 10 mujeres sufren de violencia, que, por vergüenza, miedo y falta de credibilidad, no levantan la voz”.

La escritora agradeció a Aquelarre Editoras por el apoyo para realizar este poemario, así como a Mariana Avilés reconocida por sus ilustraciones, por darle imagen a los distintos poemas que forman este libro.

Téllez Huerta destacó que es muy importante alzar la voz por algo con lo que no está de acuerdo, y hacerlo a través de la poesía, es su forma de decir, ni una más, ni una menos, cero violencias en donde quiera que estemos.

“No hay que detenernos ni callarnos ante lo que no nos gusta, ante una problemática no solamente local sino mundial, porque tenemos las herramientas para decir, basta porque está en nuestras manos poner fin a un problema añejo que no es del agrado de ninguna persona. Es importante denunciar y señalar, y desde la poesía que es una forma bella de manejar la palabra, también es posible hablar de algo que no es bonito”.

Esther Téllez presentó el poemario “Tatuajes en la memoria” en Puerto Vallarta, gracias a la invitación que recibió por parte de la Fundación Cultural Mecenas del Libro. El próximo 28 de febrero se presentará en la Feria del libro en Pachuca, Hidalgo, y posteriormente, en la Feria del Libro del Palacio de Minería en Ciudad de México.

El poemario “Tatuajes en la memoria” está a la venta en la tienda del Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO).









