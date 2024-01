Escritores presentan 'Caudal de letras vivas', un recital de lectura

La escritora y actriz Lorena Cantú presentó el proyecto "Caudal de letras vivas", un recital de lectura en voz alta a cargo de los propios escritores y escritoras, con el objetivo de transmitir un mensaje más claro y eficaz.

La primera mesa de lectura, se realizó en el Foro San Diego de Fundación Comunitaria Morelense I.A.P con la participación de Lorena Cantú, Andrea Ciria, Fulgor Yacobson y Arturo Núñez Alday, quienes compartieron interesantes textos de su autoría.

"La iniciativa surgió de haber atendido varias lecturas que francamente me han resultado un poco aburridas, no tanto por el contenido de los textos, porque en Morelos hay muy buenos escritores y escritoras, sino porque lamentablemente, muchas veces no tienen las herramientas para transmitir de una manera más eficaz y viva sus propias letras", expresó Lorena Cantú.

Y destacó que este importante proyecto de fomento a la lectura en voz alta, está dirigido a escritores y escritoras que quieran transmitir sus textos de una manera más eficiente, no tan acartonada y plana.

"Esta primera mesa de lectura convoqué a tres escritores, al primero que le dije fue a José Carlos Ruiz conocido como Fulgor Yacobson, quien de inmediato se unió a la iniciativa. También Andrea Ciria y Arturo Núñez Alday, y en esta ocasión decidí compartir un texto mío". Durante el recital de lectura "Caudal de letras vivas", se presentó brevemente la semblanza de cada autor y cada uno, procedió a leer entre uno y tres textos.

Andrea Ciria leyó "El cristal en la playa"; Fulgor Yacobson leyó "La esencia de la poesía", "Tirso" y "Desayuno en Izamal"; Lorena Cantú leyó "El relicario de Elena" y Arturo Núñez Alday leyó los textos "Las botas del caballo" y "Fusilar el aire".

Respecto a la planeación del proyecto, Lorena Cantú compartió que la idea es trabajar en una sesión, para brindarle a los escritores todas las herramientas necesarias para difundir sus textos.

"La idea es dar un mini taller de dos horas y media más o menos, para leer en voz alta los textos propuestos de cada escritor, trabajar en ellos y darles algunas herramientas actorales y vocales, hagan una lectura digna y con compromiso, para lograr precisamente el efecto de que el espectador entre al mundo particular de cada uno de los relatos que escucha".

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

La idea principal del proyecto es el fomento a la lectura en voz alta y que a la vez, se fomente la lectura en papel, porque el público, después de escuchar a los escritores, sentirá mayor curiosidad de acercarse a los libros.

"Todo surge de las intención de mejorar nuestras intervenciones ante el público, y en las presentaciones de los libros, porque siempre hay motivos para mejorar y Lorena lo captó muy bien", dijo Fulgor Yacobson.

Al finalizar el recital, los presentes tuvieron la oportunidad de llevarse un libro a casa, los cuales fueron donados por los escritores para fomentar la lectura.

¿Cómo participar?

Lorena Cantú, detalló que el proyecto "Caudal de letras vivas" continuará aproximadamente cada mes, con cuatro escritores diferentes. Asimismo, dijo que habrá mesas de lectura para estudiantes de letras y también organizará mesas con textos específicamente para niños con el objetivo de llegar a diversos públicos.

Las escritoras y escritores que deseen participar, pueden solicitar más información con Lorena al WhatsApp: 7771796553, y al momento de enviar el mensaje favor de identificarse y mencionar el evento Caudal de letras vivas, para recibir respuesta.