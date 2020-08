“Hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto/ una cosecha de la nada y, sin embargo, el olvido está hecho de memoria”.

A menudo se habla del olvido. Algunos dicen que hay que encontrar en él una morada, que el olvido ayuda a dejar atrás malas pasadas, perdonar al daño y a sus hacedores, dicen que es a bien un merthiolate: un modo de remedio para las heridas, cicatrizar, dar vuelta a la hoja, un ungüento para los dolores, un recordar sin sentir la ebriedad del sufrimiento. Pero hay que ponernos a pensar el olvido ¿quiénes quieren olvidarse del olvido?, solo los olvidadores. Hay en cambio, muchas otras, otros, que saben no es posible olvidarse del olvido, que no pueden aliviarse el dolor recurririendo a la amnesia del recuerdo, saben que el olvido es doloroso, que ser olvidado es màs un golpe que un ungüento, màs una herida que un remedio, que hay que luchar contra el ovido. Pero ¿quiénes pueden hablarnos del olvido?

Dejando de lado al olvido evoquemos la memoria:

Hace apenas nueve días que ha sido identificado y entregado otro cuerpo de los 117 encontrados en la fosa clandestina en Tetelcingo desde hace cuatro años, hay 108 más que siguen esperando en el olvido. Saben sus familias que hubo quienes quisieron hacerles ocultar en el pasado todo el sufrimiento que les ha sido causado. Hay 85 que siguen enterrados entre los muros de la amnesia en las fosas de Jojutla. Hace apenas veintinueve días que ha sido reveldo el hallazgo de los restos identificados del joven compañero de la ‘Isidro Burguos’ después casi ya seis años, despuès de herberle querido ocultar en la memoria y en la treta de un intento por querer arranacar las posibilidades de la historia. Faltan 41 más que siguen esperando en el oscuro sepulcro del olvido.

Pero este texto no es un llamado a los rencores, es más una necesidad de luchar contra el olvido, reconocer que hay sentimientos insoportablemente acutales, que “el olvido está lleno de memoria”. ¿Quiénes quieren olvidarse del olvido?, solo los olvidadores. Sin embargo, aquellos que quieren olvidarse del olvido, olvidan que hay familias, compañeros, hermanas, hermanos, camaradas, que no pueden refugierse en el ovido, que han hecho del recuerdo el motivo de su lucha. Pero dice el poeta uruguayo, “el día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite/ los redcuerdos atroces y los de maravilla quebrarás los barrotes del fuego, arrastraràn por fin la verdad por el mundo, y esa verdad, serà que no hay olvido”.