El documental 'Laberinto Yo'eme' llega a Cinema Teopanzolco

Como parte de las proyecciones de Cinema Teopanzolco, el próximo 14 de junio a las 18:30 horas se presentará la película "Laberinto Yo'eme" en el Centro Cultural Teopanzolco. Entrada libre.

La cinta "Laberinto Yo'eme" (2019) dirigida por Sergi Pedro Ros es un documental que retrata las dificultades que atraviesan los yaquis de Sonora y su defensa ancestral de la tierra y la vida en México. En un acto sin precedente, la cinta es filmada en las tierras de la tribu, quienes habían sido muy cuidadosos de dejar entrar a un extraño a su territorio hasta ese momento.

Milenaria y guerrera, la tribu yaqui, se aferra a la existencia. Hoy en día enfrenta una batalla decisiva, desde 2010, el gobierno de Sonora, a través del Acueducto Independencia desvió ilegalmente millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui, causando una grave sequía para la tribu y poniendo en peligro sus vidas.

Al mismo tiempo, su territorio ha sido inundado por el tráfico de drogas y la violencia. Los yaquis buscan respuesta en lo más profundo de su identidad cultural.

De acuerdo con la página web del IMCINE, Sergi Pedro Ros conoció a miembros del pueblo Yaquí en Veracruz, cuando él presentaba su trabajo cinematográfico y ellos bailaron la tradicional "Danza del Venado". Él quedó fascinado con el ritual de la tribu, pronto se hicieron amigos y empezaron a compartir experiencias culturales. Uno de ellos le comentó que era adicto a la metanfetamina y que no la podía dejar. "Esto me lo cuentan prácticamente todos, me pregunto por qué, y así arranca la investigación de Laberinto Yo'eme".

Desde su estreno en 2019, la cinta ha tenido muy buena recepción por parte del público a nivel nacional e internacional.

Fue reconocido como mejor documental en la categoría de Indígenas en la XII Edición del Festival Contra el Silencio Todas las Voces; asimismo, ganó en el Festival Internacional de Cine Documental de Querétaro, DOQUMENTA, en la Selección Nacional. El Premio del Jurado a Ópera Prima en la 14va. edición del DocsMx; Mejor Largometraje de la Cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán (Ficmy) de Mérida y el aclamado Premio Eugenio Polgovsky de la 13va. edición del Festival de Cine y Medio Ambiente Cinema Planeta.

No te pierdas este increíble y galardonado documental mexicano. Su clasificación es B y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

