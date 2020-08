El Ciclo Escolar 2020-2021, un reto para México

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.

Nelson Mandela

El lunes 24 de agosto comenzó el Ciclo Escolar 2020-2021, pero en esta ocasión fue de manera atípica pues en virtud de la pandemia las clases en México no serán en un inicio de manera tradicional, sino a distancia, con el objetivo de evitar que aumente el número de contagios por la Covid 19 que ya ha colocado al país en el tercer lugar con mayor número de decesos (60,000) en todo el orbe.

Yayita, como le dicen en la escuela a Layla, pasó a tercer grado de preescolar y su primer día fue complicado porque le costó trabajo concentrarse al ver tantas caras en el monitor de la pantalla, y además este año es crucial para su formación pues debe adquirir los cimientos para aprender a leer y escribir. En el caso de Abril e Iker, que ingresaron a primer año de primaria, el lunes fue un día más en su vida, pues a pesar de que estaban emocionados por conocer a sus nuevos compañeros, el destino los sentenció a que no fuera así, ellos tuvieron que iniciar una etapa en su vida acompañados de la televisión para así sintonizar las clases a distancia “Aprende en Casa II”, conformado por 4550 programas televisivos y 640 por radio. Y en este sentido, para Magnolia y su hermana Elizabeth, que por azares del destino su regreso a clases coincidió con sus cumpleaños, fue un día extraño pues no pudieron compartir con sus compañeros de escuela un día tan importante, relegándolas a pasar la conmemoración de su natalicio viendo las clases por televisión acompañadas de pizza, pues ante todo más vale la sana distancia. Pero para Frida que pasó a tercer año de primaria, no solo fue un día raro sino laborioso pues la programación para su grado ya fue en la tarde y una vez concluidas sus clases televisivas se enfrascó en un dilema con tintes dramáticos dignos de una obra de Shakespeare: hacer o no hacer la tarea, esa era la cuestión; al final el deber triunfó, y a pesar de que ya eran más de las 9 de la noche, Frida seguía trabajando, y es que no importa que la programación de esta semana sea de contenidos para repaso, pues el objetivo es hacer un diagnóstico a los alumnos para que a partir del 14 de septiembre se inicie con los programas respectivos a los planes de estudio.

En el caso de los docentes, la situación es similar. Para ellos es un reto este nuevo ciclo escolar, pues si bien es cierto deben estar preparados para ello, la realidad es otra, y es algo que no depende netamente de ellos, pues el sistema educativo mexicano es objeto de deficiencias derivadas del desinterés gubernamental en muchos casos, recordemos que en 2015 un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) situó a México como uno de los países cuyo gobierno gastó menos por alumno durante toda su vida educativa (4,000 dólares cuando el promedio de los países de la OCDE era en ese entonces de 10,522 dólares por persona); además los maestros cuentan con una sobrecarga de alumnos, situación que va en detrimento de poder garantizar una educación eficiente y un buen desempeño docente; y claro, también hay que considerar que los profesores antes de la pandemia, en muchos casos, eran ajenos a utilizar plataformas digitales para impartir clases en vista de que durante su formación docente era nulo este tema y que aún en las nuevas generaciones las asignaturas respectivas son escasas y optativas. Por ende, los maestros tienen un gran reto para desempeñar su trabajo, pero no hay que dejar a un lado el papel de los padres de familia, que en muchos casos, esta situación de quedarse los niños en casa para ellos representa un reto pues muchos tienen un horario laboral que coincide con las clases a distancia, teniendo que apoyarse en otros miembros de la familia como en el caso de los abuelos y que muchos no tienen un dominio sobre las plataformas digitales y el manejo del internet, las computadoras y los celulares.

Sin duda este inicio de clases fue extraño, difícil y complicado para los estudiantes, maestros, gobierno y demás involucrados. Se trata de un reto para México seguir con la educación pues es vital para toda sociedad, recordemos que uno de los pilares para lograr la movilidad social es precisamente la educación, y en nuestro país el sistema educativo ha tenido y tiene deficiencias, que se fueron acrecentando y que sirvió para que los gobiernos neoliberales fueran tomando medidas para desmantelar poco a poco la escuela pública bajo el discurso de “escuelas de calidad” donde el gobierno se iba deslindando paulatinamente de responsabilidades dejándoselas a los padres de familia, aunado a una reforma “educativa” en el sexenio anterior cuyos tintes eran administrativos-laborales y que hasta cierto grado terroristas para los docentes por su estabilidad laboral, dejando a un lado el contenido educativo de los planes de estudio.

De tal forma que el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 no fue lo ideal sino lo posible, teniendo forzosamente que evolucionar la forma de impartir la educación en México, pues es un eje vital en el desarrollo de todo país.