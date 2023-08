Deleitan al público con el Concierto Fantasía

Los alumnos y alumnas del Taller de Expresión Vocal de la maestra Joycee Díaz (soprano) presentaron dos conciertos denominados “Fantasía” en el foro cultural Papillon Cuernavaca, con el objetivo de compartir su talento y dar muestra de lo aprendido ante el público.

“Estas presentaciones surgen por necesidad de los estudiantes que van avanzando en su formación, y realizar un concierto es para sacar las conclusiones de lo que han estudiado y aprendido. Y es que nunca podemos tener una conclusión definida y detallada hasta que no se presenta la persona ante el público, ahí podemos ver como reaccionamos, el rendimiento que tenemos de nuestra preparación vocal, musical, escénica e interpretativa, después del concierto sacamos conclusiones de lo que hicimos bien y lo que hay que corregir”, expresó el maestro Alejandro Vigo (pianista).

Alejandro Vigo y Joycee Díaz. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Debido a que participaron 14 alumnos y alumnas, por lo que se dividió en dos conciertos en horarios distintos para darle su espacio y oportunidad a cada uno de ellos, y brindarle una mayor comodidad al público de cada participante.

Durante el primer concierto, el público disfrutó del enorme talento de Antonio Ramírez, Lorena Escamilla, Daniela Cárdenas, Mateo Reyes, Raquel Campo y Mauricio Vigo.

En el segundo concierto, los alumnos y alumnas, Valentina Guevara, Óscar Solares, Natalia Galván, Karina Coria, Emma Cuevas, Elena Guevara, Cristina Rivera y Alejandro Castrejón, fueron quienes deleitaron a los presentes con su talento.

Cortesía | Joycee Díaz

En ambos conciertos, acompañados por el reconocido pianista Alejandro Vigo, los alumnos presentaron temas musicales de películas infantiles de Disney y Pixar, acompañando su número con un toque de arte escénico.

Algunos de los temas que interpretaron fueron: “Cuando lejos voy” (Moana), “Parte de él” (La Sirenita), “Colores en el viento” (Pocahontas), “Yo soy tu amigo fiel” (Toy Story), “The Climb” (Hannah Montana), “Mi reflejo” (Mulán), “Speechless” (Aladdin), Brillará el sol otra vez (Vacas Vaqueras), “¡Listos ya!” (El Rey León), Do Mi Sol Do (Los Aristogatos), “Sueña” (El Jorobado de Notre Dame), “Libre soy” (Frozen), Oogie Boogie Man (El extraño mundo de Jack), “Cuando empezaré a vivir” (Enredados) y “Si no puedo amarla” (La Bella y La Bestia).

“Al momento de elegir el repertorio, buscamos que las canciones sean afables con las voces de cada uno de los chicos, y sobre todo que también experimenten la parte interpretativa actoral, ya que ellos también tuvieron una clase de teatro para experimentar esas emociones. En esta ocasión, el repertorio es muy difícil de trabajar, porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar y cantar estas canciones tal cual las grabaron, y el reto de todos es despegarnos de esa grabación y realmente trabajar sobre la partitura y sobre lo que los compositores escribieron, y creo que lo logramos, realmente ha sido un trabajo muy interesante y bello”, detalló Joycee Díaz.

Cortesía | Joycee Díaz

Es así como el público disfrutó de un grato concierto presentado por niños, jóvenes y adultos de diversas edades, que dieron muestra de su gran talento y encanto en escena.

“La maestra Joycee tiene alumnos de todas las edades, y en estos conciertos, se presentaron una niña de 4 años y un niño de 7, que han fascinado al público. De hecho, es muy interesante en los ensayos, porque los alumnos más grandes se quedan con la boca abierta por lo que hacen los más chiquitos”, dijo Alejandro Vigo.

El objetivo principal del Taller de Expresión Vocal, es darle a los niños, jóvenes y adultos, las herramientas ideales para cantar e interpretar bien, y que ya cada uno elija si más adelante desea continuar el camino de la música y seguir su formación profesional.

“Consideramos que la edad ideal para comenzar a formarse es a partir de los 7 años, sobre todo para aguantar el ritmo de la clase y aprender bien la técnica”, mencionó Joycee Díaz.

Al culminar cada concierto, los alumnos recibieron felicitaciones por parte del público, reconociendo su enorme talento y gran esfuerzo en esta importante labor.

